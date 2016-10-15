۶ استاد ایرانی در فهرست یک صدم درصد دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت وب آو ساینس ارائه کرد و گفت: با توجه به بروز رسانی سایت آی اس آی تعداد دانشمندان یک صدم درصد جهان مشخص شدند و نام شش نفر از ایران هم در فهرست یک صدم درصد برتر جهان به چشم می خورد.

وزیر علوم افزود: تا سال قبل تعداد دانشمندان کشورمان در این فهرست ۵ نفر بود که امسال به شش نفر افزایش یافته است.

دکتر دهقان از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دکتر گنجی از دانشگاه صنعتی بابل، دکتر شیخ الاسلامی از دانشگاه صنعتی بابل، دکتر رضا پور از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر عباسبندی از دانشگاه بین المللی امام خمینی و دکتر نیکنام از دانشگاه صنعتی شیراز شش استاد برتر ایرانی از فهرست دانشمندان پر استناد جهان هستند.

گفتنی است فهرست یک صدم درصد دانشمندان برتر جهان توسط پایگاه استنادی وب آوساینس استخراج می شود و این در حالی است که فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) استخراج شده و تعداد دانشمندان ایرانی یک درصد برتر جهان را ۲۲۹ نفر اعلام کرده است.