آب می تواند تهدیدکننده ایران باشد/ احیای تالاب نشانه چرخه سالم آب

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری توانمندسازی جوامع محلی و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک با صندوق کارآفرین امید گفت: از صندوق کارآفرین امید تشکر می کنم زیرا این رویکرد مسئولانه گامی است در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی که امروز بنگاه‌ها بیش از پیش این رویکرد را اتخاذ می کنند و جای تقدیر و تشکر دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور افزود: موضوع این تفاهم نامه یکی از مسائل اولویت دار ملی ما است که مسئله آب است و می تواند محدود کننده توسعه و تهدید کننده آینده ایران باشد. بنابراین در این زمینه باید توجه داشته باشیم و نگاه زیست بومی در مسئله آب و جلب مشارکت مردم برای آینده ایران حیاتی است.

وی ادامه داد: این تفاهم نامه به یکی از کلیدی ترین موضوعات کشور می پردازد و در سطح تجربیات جهانی و خودمان با یکی از مترقی ترین رویکردها به آن پرداخته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این تفاهم نامه همراستا با سخنان مقام معظم رهبری، همراستا با اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، همراستا با توافقنامه پاریس در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و همراستا با انطباق و آمادگی کشور برای مواجهه با تغییر اقلیم است و همین طور همسو با جهت گیری های روز دنیا در مدیریت صحیح زیست بوم ها و از این جهت کاری بسیار مترقی است.

افتکار تاکید کرد: ما در سطح پایلوت فعالیت های خوبی داشته ایم که موفق هم بوده و اکنون وقت آن رسیده است که بحث حفاظت از تالاب ها را در سطح فراگیر اجرایی کنیم.

وی با اعلام اینکه اگر تالابی احیا شود نشانگر چرخه سالم آب است، گفت: خوشبختانه شخص رئیس جمهور نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته اند و بارها به مسئله تالاب ها اشاره کرده اند مخصوصا در سفر خوزستان به صراحت به این موضوع اشاره کردند که هزینه های پنهان کشور بابت نابودی تالاب ها خیلی بیشتر از ارزش های محدودی است که بر اثر فعالیت های کشاورزی به دست می آید.

معاون رئیس جمهور افزود: خوشبختانه همکاری های بین بخشی در این زمینه شکل گرفته است اما بخش کشاورزی و بخش آب هنوز باید نسبت به این اولویت بیشتر تلاش کند ولی در خصوص جلب مشارکت مردم در شرایط فعلی بهترین فرصت را داریم تا مردم را پای کار بیاورند.

وی اعلام کرد: ما با همکاری وزارت کار مجموعه ای از مشاغل سبز را تعریف کرده ایم و در چارچوب مشاغل استاندارد شده وزارت کار آورده ایم که بسیاری از این مشاغل با زندگی مردم در روستاها و کشاورزی و دامداری و حفظ و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی ارتباط دارد.

ابتکار اظهار داشت: بسیار امیدواریم که با این تفاهم نامه و طی همکاری با صندوق کارآفرینی امید بتوانیم برای این ۱۲ تالاب و جوامع محلی حاکم بر اطراف آنها برنامه ریزی خوبی برای اشتغال، معیشت و فعالیت همراستا با حفاظت محیط زیست فراهم کنیم و بتوانیم ظرف مدت کوتاهی حتی قبل از سال آینده گزارش خوی از عملکرد این مرحله ارائه کنیم.

وی در پایان گفت: ماه گذشته به خراسان رضوی به تالاب بزنگان که تنها تالاب آب شیرین خراسان رضوی است رفتیم. طی چند ماه با همکاری خود مردم این تالاب که خشک شده بود احیا شد، پرنده ها برگشته اند و یک جاذبه زیبای گردشگری شکل گرفته است که این یک نمونه است اما از این نمونه ها زیاد داریم.