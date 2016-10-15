تماس مزاحم به خط ۱۱۰ پلیس در اردبیل کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: عملکرد پلیس در حوزههای مختلف با بهبود قابلتوجه همراه است و مجموعه آن موجب شده رضایت شهروندان از پلیس افزایش یابد.
وی افزود: در ششماهه نخست سال جاری ۲۲۴ هزار و ۴۹۰ مورد تماس با پلیس انتظامی استان اردبیل گرفته شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش دارد.
رئیس پلیس انتظامی استان تصریح کرد: با وجود کاهش یکدرصدی تماسها عملیات پلیس دو درصد افزایش دارد و در نیمه نخست سال ۱۱۰ هزار و ۶۹ مورد عملیات انجام شده است.
عبدی با تأکید به اینکه در این مدت ۹۹ هزار و ۷۱۶ مورد راهنمایی از پلیس درخواست شده است، ادامه داد: به غیر از پنج درصد از تماسها که قابل رسیدگی نبوده مابقی رسیدگی شده است.
وی با اشاره به رشد ۴۳.۷۳ درصدی تقدیر شهروندان استان از عملکرد پلیس انتظامی افزود: در نیمه نخست سال هزار و ۷۴۲ مورد از پلیس انتظامی استان تشکر شده و شکایت مردم از عملکرد پلیس ۱۰ درصد کاهش دارد.
وی به کاهش ۱۸ درصدی پیشنهاد به پلیس و افزایش ۲۰ درصدی انتقادات اشاره و تأکید کرد: تلاش بر این است ایرادات عملکرد پلیس نیز اصلاح شود.
رئیس پلیس انتظامی استان امانتداری و گشادهرویی را دو ویژگی اصلی پلیس انتظامی عنوان کرد و گفت: پلیس به منزله سرمایه اجتماعی محسوب میشود و ارتقا منزلت آن به واسطه عملکرد مطلوب ضروری است.
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