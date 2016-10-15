  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۴

رئیس پلیس انتظامی اردبیل:

تماس مزاحم به خط ۱۱۰ پلیس در اردبیل کاهش یافت

تماس مزاحم به خط ۱۱۰ پلیس در اردبیل کاهش یافت

اردبیل – رئیس پلیس انتظامی استان اردبیل از کاهش تماس مزاحم با خط ۱۱۰ پلیس از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: عملکرد پلیس در حوزه‌های مختلف با بهبود قابل‌توجه همراه است و مجموعه آن موجب شده رضایت شهروندان از پلیس افزایش یابد.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری ۲۲۴ هزار و ۴۹۰ مورد تماس با پلیس انتظامی استان اردبیل گرفته شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش دارد.

رئیس پلیس انتظامی استان تصریح کرد: با وجود کاهش یک‌درصدی تماس‌ها عملیات پلیس دو درصد افزایش دارد و در نیمه نخست سال ۱۱۰ هزار و ۶۹ مورد عملیات انجام شده است.

عبدی با تأکید به اینکه در این مدت ۹۹ هزار و ۷۱۶ مورد راهنمایی از پلیس درخواست شده است، ادامه داد: به غیر از پنج درصد از تماس‌ها که قابل رسیدگی نبوده مابقی رسیدگی شده است.

وی با اشاره به رشد ۴۳.۷۳ درصدی تقدیر شهروندان استان از عملکرد پلیس انتظامی افزود: در نیمه نخست سال هزار و ۷۴۲ مورد از پلیس انتظامی استان تشکر شده و شکایت مردم از عملکرد پلیس ۱۰ درصد کاهش دارد.

وی به کاهش ۱۸ درصدی پیشنهاد به پلیس و افزایش ۲۰ درصدی انتقادات اشاره و تأکید کرد: تلاش بر این است ایرادات عملکرد پلیس نیز اصلاح شود.

رئیس پلیس انتظامی استان امانت‌داری و گشاده‌رویی را دو ویژگی اصلی پلیس انتظامی عنوان کرد و گفت: پلیس به منزله سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود و ارتقا منزلت آن به واسطه عملکرد مطلوب ضروری است.

کد مطلب 3796032
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها