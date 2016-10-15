سیاست « تنفس جنگل» باید در قالب برنامه مدون اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر شنبه در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان با اشاره به سیاست تنفس جنگل افزود: درزمینهٔ حفاظت، فعالیتهای زیربنایی و احیاء نیز باید برنامه ارائه کرد.
وی کشاورزی مازندران را یکی از اولویتهای مهم و جدی در حوزه توسعه اقتصادی دانست و گفت: در این زمینه و در حوزه واردات برنج مدیریت خوبی صورت گرفت و افزایش بهرهوری در این بخش از برنامههای راهبردی ماست.
استاندار مازندران از بررسی وضعیت مرکبات مازندران در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه خبرداد و گفت: کشاورزان مازندرانی از قیمت برنج رضایت دارند و دولت در این زمینه با کنترل واردات کمک خوبی به کشاورزان کرده است.
وی به افزایش محصولات باغی استان و ضرورت توجه به حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: مشکلات ساختاری و اساسی درزمینهٔ صادرات مرکبات وجود دارد و قیمت محصولات ما هم بالاست و امکان رقابت وجود ندارد و باید مشوقهای صادراتی و تسهیلات ارزانقیمت در این زمینه اختصاص یابد.
استاندار مازندران بر تداوم نشست با نمایندگان برای بهرهگیری از ظرفیت بالای نمایندگان برای حل مشکلات استان تأکید کرد و اظهار داشت: ضریب برخورداری از اعتبارات ملی و استانی مازندران در دولت تدبیر و امید افزایش خوبی یافته است ولی به دلیل مشکلات اعتباری تخصیصها کامل صورت نمیگیرد و طرحهای نیمهتمام زیادی در استان وجود دارد.
استاندار مازندران به تعیین ۵۵ فعالیت مهم و اساسی در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: درزمینهٔ ارائه تسهیلات رونق تولید و بسته حمایتی استان مازندران موفق شده تا با ارائه تسهیلات به ۴۹۹ واحد تولیدی به مبلغ ۲۱۲ میلیارد تومان رتبه اول کشور را کسب کرده است.
استاندار مازندران ادامه داد: در سال ۹۵ در کنار تحقق اقتصاد مقاومتی به مسائل اجتماعی ازجمله طلاق و اعتیاد توجه جدی شده است و راهاندازی اولین مرکز رصد اجتماعی استانی در مازندران زمینه تحقیقات و پژوهش را فراهم کرده و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: سند کنترل و کاهش طلاق در استان تدوینشده و با اجرای طرحهای مختلف رشد طلاق مهارشده و کاهش پیداکرده است.
دکتر فلاح یادآور شد: در حوزه زیربنایی هم فعالیتهایی صورت گرفته ولی باید توسعه یابد بهعنوان نمونه سدهای مطالعه شدهای در استان داریم که باید برای تخصیص اعتبارات آن اقدام نمائیام مهمترین سد نیمهتمام استان سد هراز است که ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فاینانس آن از سوی شورای اقتصاد تصویبشده و شرکت چینی نیز فاینانس آن را به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو پذیرفته است که باید همه در این زمینه پیگیری کنیم تا سریعتر اقدام شد.
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