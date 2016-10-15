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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

نعمتی در گفتگو با مهر:

منتفی شدن استیضاح فانی صحت ندارد/ فردا تکلیف معلوم می‌شود

منتفی شدن استیضاح فانی صحت ندارد/ فردا تکلیف معلوم می‌شود

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با رد خبر منتفی شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: تا فردا این موضوع تعیین تکلیف می‌شود.

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر پس گرفتن استیضاح وزیر آموزش و پرورش توسط نمایندگان متقاضی استیضاح، اظهار داشت: استیضاح هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است که پس گرفته شود.

وی افزود: آنچه فعلاً جریان دارد، درخواست استیضاح است که با توجه به توافق هفته‌های گذشته فعلاً میان نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر، رایزنی در حال انجام است تا در صورت امکان به تفاهم برسند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند این استیضاح بیش از حد فرسایشی شده است، تأکید کرد: طبق آئین‌نامه، یا باید استیضاح به جریان بیفتد و یا نمایندگان از استیضاح خود منصرف شوند؛ بنابراین ادامه این وضعیت به صلاح نیست.

نعمتی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد حداکثر تا فردا تکلیف استیضاح وزیر آموزش و پرورش معلوم خواهد شد که آیا انجام می‌شود یا خیر؟.

کد مطلب 3796034

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    نظرات

    • حجت ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
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      با سلام . داداش تا صد سال آینده هم با این نمایندگان مجلس همچنین وزرایی تو آموزش و پرورش ماندنی هستند .افسوس فراوان

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