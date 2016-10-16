شرایط در مرز بازرگان عادی است/ ۷۰۰ دستگاه کامیون پشت مرز

محمدجواد عطرچیان در گفت وگو با مهر، افزود: وجود صف های طولانی در مقابل مرز بازرگان در روزهای قبل از تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) طبیعی است و این موضوع در سال های گذشته هم رخ داده است و امسال هم شاهد صف ۳۰ کیلومتری بودیم.

عطرچیان ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که از ۲۰ روز قبل از تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) مقابل مرز بازرگان صفی طولانی از کامیون ها تشکیل می شود زیرا طرف ترک آمادگی ارائه خدمات به ۱۰۰۰ دستگاه کامیون و پذیرش آن‌ها را به صورت روزانه ندارد.

به گفته وی در سالجاری با رایزنی انجام شده میان سازمان راهداری با طرف ترک، تعداد بیشتری کامیون در مرز بازرگان پذیرش شد و طی ۴ روز گذشته، روزانه بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ دستگاه از مرز بازرگان عبور کرد. مدیر کل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری اظهار داشت:هم اکنون ۷۰۰ دستگاه کامیون در صف پذیرش مرز بازرگان هستند که وجود این تعداد کامیون پشت مرز کاملا طبیعی است.

عطرچیان همچنین به حادثه زخمی شدن یک راننده ایرانی در نزدیکی مرز گوربولاغ(نقطه مقابل مرز بازرگان) اشاره کرد و گفت: این راننده مورد ضرب و شتم عوامل محلی ترک قرار گرفته و علل حادثه از سوی سرکنسوگری ایران در ارزروم درحال بررسی است.