  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان خبر داد؛

پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌های لرستان طی امسال

پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌های لرستان طی امسال

خرم آباد - دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان از پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکهای این استان طی شش ماه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مقدم بیرانوند ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: میزان تسهیلات پرداخت شده توسط تمامی بانک های استان در همه بخش های اقتصادی اعم از تسهیلات ازدواج، سند اشتغال، خدمات و بازرگانی، صنعت، کشاورزی و ... طی شش ماه اول امسال دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک های دولتی در شش ماه اول سال جاری را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک های خصوصی استان نیز در این مدت ۴۱۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه در زمینه تسهیلات رونق تولید بیشترین میزان پرداختی در بین تمام استان ها متعلق به لرستان بوده است، عنوان کرد: تا کنون بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان از طریق سامانه بهین یاب و تسهیلات رونق تولید به واحدهای استان پرداخت شده است.

رضا صفی خانی افزود: تا کنون ۱۰۷ واحد صنعتی استان در سامانه بهین یاب ثبت شده اند.

وی یادآور شد: در شش ماه اول سال جاری با رشد ۶۲ درصدی صادرات غیر نفتی استان نسبت به سال گذشته مواجه بوده ایم.

کد مطلب 3796037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها