به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مقدم بیرانوند ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: میزان تسهیلات پرداخت شده توسط تمامی بانک های استان در همه بخش های اقتصادی اعم از تسهیلات ازدواج، سند اشتغال، خدمات و بازرگانی، صنعت، کشاورزی و ... طی شش ماه اول امسال دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک های دولتی در شش ماه اول سال جاری را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک های خصوصی استان نیز در این مدت ۴۱۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه در زمینه تسهیلات رونق تولید بیشترین میزان پرداختی در بین تمام استان ها متعلق به لرستان بوده است، عنوان کرد: تا کنون بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان از طریق سامانه بهین یاب و تسهیلات رونق تولید به واحدهای استان پرداخت شده است.

رضا صفی خانی افزود: تا کنون ۱۰۷ واحد صنعتی استان در سامانه بهین یاب ثبت شده اند.

وی یادآور شد: در شش ماه اول سال جاری با رشد ۶۲ درصدی صادرات غیر نفتی استان نسبت به سال گذشته مواجه بوده ایم.