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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

دبیر مجمع نمایندگان مازندران مطرح کرد:

تذکر کتبی ۱۲ نماینده درباره انتقال آب دریای مازندران

تذکر کتبی ۱۲ نماینده درباره انتقال آب دریای مازندران

ساری - دبیر مجمع نمایندگان مازندران از تذکر کتبی ۱۲ نماینده استان در مجلس درباره انتقال آب دریای مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی بعدازظهر شنبه در نشست مجمع نمایندگان با استاندار از تذکر کتبی ۱۲ نماینده مازندران در مورد انتقال آب دریای مازندران خبر داد و گفت: همه نمایندگان، مدیران و مسئولان استان باید در این زمینه باسیاست واحد از دریای مازندران حفاظت کند.

وی از استاندار و معاونین استانداری به خاطر برپایی چنین جلسه‌ای تقدیر و تشکر کرد و گفت: انتظار می‌رود این نشست‌ها بیشتر شود تا با هماهنگی و با بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان و مدیران زمینه حل مشکلات استان فراهم شود.

احمدی لاشکی در پایان به اهمیت سرشماری اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا آمار دقیق و صحیح ثبت شود تا بتوان از این اطلاعات در جهت برنامه‌ریزی منطقی بهره برد.

کد مطلب 3796038

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