به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی در مراسم افتتاحیه طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی که امروز در باشگاه فرهنگیان گفت: آسیبهای اجتماعی در مقوله مباحث اجتماعی قرار می گیرد و برای مقابله با آن باید راهکار مناسب آن را یافت.

وی افزود: امروزه آسیب های اجتماعی به عنوان یک جنگ نرم و موضوع سازماندهی شده برون مرزی مطرح است و اگر بخواهیم با سازوکار دولتی به صحنه نبرد با ان بیاییم نتیجه نخواهیم گرفت

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: باید آسیب های اجتماعی را به یک جریان سازی ملی تبدیل کنیم و به مردم واگذار کنیم، وقتی ملت پای کار بیاید همانند پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس همه چیز به نفع کشور تمام می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا مشارکت اجتماعی دانش آموزان و فرهنگیان را داشته باشیم گفت: اگر این افراد مورد توجه قرار گیرند، این گونه مسائل به یک گفتمان درون مدرسه ای تبدیل شود می توانیم با استفاده از ظرفیت های لازم به نتیجه مطلوب نیز برسیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در دانش آموزان نسبت به آسیب های اجتماعی باید حساسیت ایجاد کنیم گفت: باید دانش آموز به گونه ای تربیت یابد که وظیفه خود داند، دانش آموز دیگری که دچار آسیب های اجتماعی است کمک کند.

وی با بیان اینکه در موضوع آموزش افراد نیازمند داشتن محتوا و کتاب هستیم گفت: کتاب آموزش همیاران دانش آموز برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (تسهیل گران) تهیه شده و در اختیار افراد مورد نظر قرار می گیرد و دانش آموزان ما باید بدانند چه چیزی را و برای چه کاری می آموزند.