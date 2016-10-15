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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه؛

ایران انفجار تروریستی در بغداد را به شدت محکوم کرد

ایران انفجار تروریستی در بغداد را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای عملیات تروریستی در بغداد را به شدت محکوم و ضرورت همکاری مشترک در مبارزه علیه تروریسم را مورد تاکید قرار داد.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان انفجار تروریستی اخیر در شمال شرق بغداد که به کشته و مجروح شدن ده ها نفر از عزاداران حسینی منجر شد را به شدت محکوم کرد.  

قاسمی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت عراق و خانواده قربانیان این حادثه دردناک تروریستی، بار دیگر ضرورت همکاری مشترک در مبارزه علیه تروریسم و گروه های تکفیری و مسئولیت جهانی در حمایت مؤثر از دولت و ملت عراق را مورد تاکید قرار داد.  

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تا شکست کامل تروریست‌ها در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد و امیدوار است در سایه وحدت و یکپارچگی تمام مردم عراق و سایر کشورهای منطقه سایه شوم این پدیده نفرت انگیز از منطقه رخت بربندد.

کد مطلب 3796044
محمد مهدی ملکی

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