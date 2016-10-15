ایران انفجار تروریستی در بغداد را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان انفجار تروریستی اخیر در شمال شرق بغداد که به کشته و مجروح شدن ده ها نفر از عزاداران حسینی منجر شد را به شدت محکوم کرد.

قاسمی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت عراق و خانواده قربانیان این حادثه دردناک تروریستی، بار دیگر ضرورت همکاری مشترک در مبارزه علیه تروریسم و گروه های تکفیری و مسئولیت جهانی در حمایت مؤثر از دولت و ملت عراق را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تا شکست کامل تروریست‌ها در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد و امیدوار است در سایه وحدت و یکپارچگی تمام مردم عراق و سایر کشورهای منطقه سایه شوم این پدیده نفرت انگیز از منطقه رخت بربندد.