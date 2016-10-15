سارق موتورسیکلت با ۸ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شد

سرهنگ علی پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهر بجنورد، مأموران انتظامی موضوع پایش موتورسیکلت‌ها را در دستور کار خود قراردادند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ بجنورد صبح شنبه در حین گشت زنی به موتورسیکلت طرح هندا که اقدام به دست‌کاری پلاک کرده مشکوک و پس از استعلام از مرکز اعلام شد موتورسیکلت سرقتی است.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد تصریح کرد: مأموران پس از اقدامات فنی پلیسی و مسافتی تعقیب، موتورسیکلت مذکور را در فرصتی مناسب توقیف و سارق دستگیر شد.

پاکدل بیان داشت: در این راستا پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی گفت: سرقت موتورسیکلت ازجمله سرقت‌های رایج در سطح کشور بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای است و آمارها حاکی از آن است که سرقت این وسیله نقلیه به دلیل سهولت در سرقت در مقایسه با دیگر سرقت‌ها بیشتر رخ می‌دهد، بنابراین مردم با رعایت توصیه‌های پلیسی به‌منظور پیشگیری از سرقت موتورسیکلت، فرصت را از این سارقان سلب کنند.