۲۴ تن خشکبار قاچاق در شهرستان نهبندان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع در تشریح این خبر گفت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان نهبندان در اجرای طرح ممنوعیت ورود کالای قاچاق، به یک دستگاه تریلی که از سیستان و بلوچستان عازم خراسان رضوی بود مشکوک و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران دربازرسی از خودرو،۲۴ تن خشکبار (مغز بادام و برگه زردآلو) قاچاق که فاقد هرگونه اسناد گمرکی بود را کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و دو متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

سردار شجاع بیان داشت: کارشناسان ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی تصریح کرد: اجرای این گونه طرح ها یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتی مبارزه با قاچاق کالا در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می شود و در این زمینه همراهی و همکاری تمام نهادها و بخش ها با نیروی انتظامی ضروری است.