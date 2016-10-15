میزان مصرف کودکشاورزی در مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدر پور بعدازظهر شنبه در جلسه کارگروه سلامت استان در واکنش به اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران مبنی بر وجود باقیمانده سم در برخی از محصولات تولیدی اظهار کرد: باقیمانده سموم کشاورزی در برخی از محصولات تولیدی مازندران کم بود.

وی با اعلام اینکه وجود باقیمانده سم در برخی از محصولات کشاورزی استان صفر نبود، تصریح کرد: در این حوزه بهتر است اساتید دانشگاه و افراد اثرگذار نظر بدهند، اما این روزها رویه به سمت‌وسویی رفت که به‌عنوان بحث روز مطرح است و بسیاری افراد خودشان را صاحب‌نظر می‌دانند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: این موضوع را که برخی از کشاورزان از روی عدم اطلاع و آگاهی نسبت به مصرف سم اقدام می‌کنند، رد نمی‌کنم ولی سموم کشاورزی در مازندران بستگی به نیاز استان مصرف می‌شود ومقایسه مصرف سم مازندران با دیگر استانی که کشاورزی چندان زیادی ندارد نمی‌تواند مبنا باشد.

وی یادآور شد: متوسط مصرف سموم کشاورزی در هر هکتار ۵۶۰ گرم در کشور است که این میزان در اروپا ۷۰۰ گرم و در آمریکا یک کیلوگرم در هکتار است و در شمال کشور این مقدار به دلیل تنوع اقلیم و از طرفی چند کشت بودن اراضی از متوسط کشوری بالاتر است.

حیدر پور خاطرنشان کرد: اینکه برداشت عمومی در استان وجود دارد که بر مصرف بالای کود و سم تأکید دارد را قبول ندارم، از طرفی مصرف کود در استان از دیگر نقاط کشور پایین‌تر است و از اینکه کود کمتری استفاده می‌کنیم مورد اتهام هستیم.

وی با اعلام اینکه میزان مصرف سم در دهه ۷۰ تا ۸۰ در استان ۱۲ هزار تن بود ولی با اقدامات انجام‌شده در حال حاضر به زیر چهار هزار تن رسیده است، افزود: با کاهش مصرف سم جایگزین برای استفاده از سموم کم‌خطر نیز در دستور کار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: در مسیری قرار گرفتیم که می‌توانیم سموم روز و کم‌خطر را توصیه کنیم و معدوم‌سازی سموم غیرمجاز و تاریخ‌مصرف گذشته و گاهی قاچاق نیز در دستور کار است که اقدامات قانونی در این زمینه انجام می‌شود.