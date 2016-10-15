به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌اله سیف، همکاری بانک‌های غربی با ایران را راضی‌کننده ندانست و گفت: واقعیت این است که نسبت به قبل از برجام، وضعیت متفاوت است و روابط بانکی مناسبی هم ایجاد شده و همین میزان هم، مشکلات تجارت خارجی ما را تا حدودی حل می‌کند؛ اما نمی‌توان این شرایط را به عنوان عادی‌سازی روابط بانکی تلقی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی و خود بانک‌ها، علاقمندی لازم را برای همکاری با طرف‌های ایرانی دارند، افزود: متاسفانه آمریکا به تعهداتی که در برجام پذیرفته، هنوز به صورت کامل عمل نکرده و به دلیل نگرانی‌هایی که بانک‌های غربی و اروپایی از برخوردهای بعدی آمریکا دارند، برای برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران دارای نگرانی و تردید هستند.

وی تصریح کرد: باید اطمینان‌بخشی مناسبی صورت گیرد تا این بانک‌ها بتوانند به راحتی با بانک‌های ایرانی روابط برقرار کنند؛ زیرا از گذشته‌های دور روابط خوبی با آنها داشتند و عموماً خاطره‌های خوبی از همکاری با بانک‌های ایرانی در اروپا وجود دارد.

به گفته سیف، هیچگونه سابقه منفی یا عدم پرداخت و مطالبات غیر وصول در سابقه همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های غربی وجود ندارد و امید می‌رود با اجرای مسئولیت‌هایی که آمریکا بر عهده گرفته، در آینده نزدیک این شرایط ایجاد شود.