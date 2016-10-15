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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

هفته هشتم لیگ برتر؛

پیروزی یک نیمه‌ای استقلال برابر سیاه جامگان

پیروزی یک نیمه‌ای استقلال برابر سیاه جامگان

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال سیاه جامگان مشهد و استقلال تهران با برتری آبی پوشان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هشتم شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر عصر امروز شنبه با برگزاری دیدار تیم های سیاه جامگان و استقلال در ورزشگاه ثامن مشهد پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان منصوریان به پایان رسید.

در این دیدار استقلال اکثر دقایق نیمه اول را در اختیار داشت و می توانست علاوه بر گلی که در دقیقه ۲۷ توسط کاوه رضایی و از روی یک ضربه ایستگاهی به ثمر رساند، به گل های دیگری هم دست پیدا کند اما بازیکنان این تیم کم دقت بودند و از موقعیت ها به درستی استفاده نکردند.

در اولین دقیقه وقت های اضافه نیمه اول کاوه رضایی یک بار دیگر دروازه سیاه جامگان را باز کرد اما این بار در موقعیت آفساید بود و گل مردود اعلام شد تا نیمه اول با برتری یک بر صفر آبی های تهران به پایان برسد.

کد مطلب 3796063
رضا خسروي

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