تبریز گنجینه غنی میراث فرهنگی ایران و جهان تشیع است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار در مراسم افتتاحیه اولین همایش بین المللی مرمت، معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز در میان استادان متخصص این حوزه گفت: میراث فرهنگی آذربایجان شرقی و تبریز دارای نه صرفا ارزش های ملی بلکه فراملی و جهانی است.

وی بیان کرد: در تاریخ تمدن شرق باستان و دنیای اسلام، کمتر منابع معتبر علمی را می توان پیدا کرد که کلمه ای در باب تبریز ننوشته باشد. امروزه ما وارث تاریخ تمدنی هستیم که قدمت آن تا عصر روستانشینی اولیه نوسنگی و ۹ هزار سال پیش عقب می رود.

وی با اشاره به مواریث ماندگار معماری تبریز از این شهر به عنوان تاریخ زنده ایران قاجار و ایران مشروطیت یاد کرد.

آبدار حفاظت و صیانت از مواریث فرهنگی را از عوامل موثر در تحقق اهداف دولت تدبیر و امید در راستای شکوفایی فرهنگی استان آذربایجان شرقی و تبریز ۲۰۱۸ دانست.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تاکید کرد: تبریز به لحاظ زیرساختها و پتانسیلهای متنوعی که دارد از طرف سازمان همکاری اسلامی به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است. از این رو یکی از مهمترین برنامه های راهبردی اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی دستیابی به اهداف تبریز ۲۰۱۸ در حوزه مرمت و احیای میراث فرهنگی است.

وی با اشاره به تفاهم نامه های بین المللی سه جانبه صورت گرفته با مشارکت دانشگاه هنر اسلامی تبریز، گفت: صیانت، مرمت و نگهداری علمی و آکادمیک آثار ارزشمندی چون میراث جهانی بازار تبریز، مسجد کبود، ارگ علیشاه، ربع رشیدی، مجموعه حسن پادشاه و ... نیازمند مساعدت و همدلی و همراهی استادان بنام و متخصصین حوزه میراث فرهنگی به ویژه اساتید دانشگاه هنر اسلامی به عنوان یکی از مراکز مهم علوم مرمتی و حفاظتی است.

وی با قدردانی از حضور استادان و متخصصان در این همایش ابراز امیدواری کرد تا برگزاری برنامه هایی از این دست سر منشاء اتفاقات ارزشمند در حوزه صیانت از میراث گرانبهای تاریخی تبریز و آذربایجان باشد.

گفتنی است این همایش به مدت سه روز از ۲۴ تا ۲۶ مهرماه در محل دانشگاه هنر اسلامی تبریز در حال برگزاری است.