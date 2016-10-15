یک سوم بوفه های مدارس مازندران استانداردهای لازم را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اعرابی بعدازظهر شنبه در کارگروه سلامت استان اظهار کرد: با توجه به همکاری مناسبی که با آموزشوپرورش وجود دارد انتظار است که نسبت به ساماندهی بوفه مدارس اقدامات مناسبی انجام شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بابیان اینکه استعلام صلاحیت بهداشتی بوفههای مدارس غیرانتفاعی قبل از تمدید و صدور پروانه در اختیار دانشگاه باشد خاطرنشان کرد: سازمان دانشآموزی پس از تأیید صلاحیت صدور مجوز را منوط به تأیید شبکههای بهداشت و درمان انجام دهد تا حساسیتهای بهداشتی در این زمینه بهصورت جدیتر موردبررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس مکان مناسبی برای بوفه مدرسه در نظر بگیرد، تصریح کرد: آموزش پرورش ملزم به اجرای ماده ۱۳ مواد خوراکی است و ایجاد پایگاه تغذیه سالم در مدارس تازه تأسیس باید بهصورت جدیتر موردتوجه قرار گیرد.
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