خراسان جنوبی رتبه نخست کشور در اجرای آموزش های مهارتی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، حسین خوش آیند اظهار داشت: با اجرای یک میلیون و ۸۶۴ هزار و ۵۲۵ نفر ساعت آموزش مهارتی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه اول در اجرای آموزش های مهارتی در بین ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای کشور شد.

وی با اشاره به کارکرد و فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزش های مهارتی بین سطوح تحصیلی در سطح استان است و فعالیت‌های خود را با هدف تربیت نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ارتقاء مهارت نیروی کار شاغل در دو بخش دولتی و غیر دولتی با داشتن ۱۸ مرکز آموزش در قالب ۱۲۰ کارگاه ثابت و ۴۳۰ حرفه آموزشی در بخش دولتی، ۱۴۴ آموزشگاه آزاد با ۱۳۶ حرفه آموزشی در بخش غیر دولتی که سالانه بطور متوسط ۳.۵ میلیون نفر ساعت آموزش به انجام می‌رساند.

خوش آیند افزود: رکن اصلی فعالیت‌های این اداره، آموزش و مهارت آموزی است که ماموریت و هویت اصلی آن را شکل می‌دهد و در قالب دوره های ۱۰ تا ۱۰۹۰ ساعته با آموزش در مراکز ثابت و شعب شهری، آموزش در مناطق روستایی و عشایری، صنایع و صنوف، جوار دانشگاهی، پادگان، زندان و آموزشگاه‌های آزاد نسبت به تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر در استان اقدام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه جامعه هدف این اداره کل کارجویان، روستاییان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان خانه دار، دانش آموزان، سربازان پادگان‌ها، زندانیان، شاغلین صنایع و صنوف و تمامی کسانی که بدنبال مهارت هستند، گفت: تمامی خدمات آموزشی ارائه شده در بخش دولتی رایگان است.

خوش آیند ادامه داد: در راستای انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات به مردم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی برای کاهش زمان بیکاری جویندگان کار و کمک به اشتغال جویندگان کار همچنین تثبیت اشتغال شاغلین طی شش ماهه اول سال جاری ۱۱ هزار و ۴۱۵، نفر دوره معادل یک میلیون و ۸۶۴ هزار و ۵۲۵ نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای را در بخش های مختلف اجرایی کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی بعمل آمده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این اداره کل با اجرای این میزان آموزش مهارتی جهت جامعه هدف موفق به کسب رتبه اول کشور در اجرای تعهدات آموزشی شده است.

خوش آیند افزود: در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در شش ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۳۸ درصدی عملکرد آموزشی بوده‌ایم.

وی با اشاره به برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در سال ۹۵ گفت: افزایش ۲۰ درصدی تعهدات آموزشی استان در بخش دولتی، اعتبارسنجی مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد استان، توانمند سازی و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار و عدالت آموزشی، انعقاد تفاهم نامه همکاری و شناسایی استادکاران مهارتی و ثبت در سامانه مربوطه در جهت تعامل با صنایع، اتحادیه های صنفی و معادن استان، توسعه بخش غیر دولتی و افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش‌های مطابق نیازسنجی بازار کار از جمله برنامه های اداره کل برای توسعه آموزش‌های مهارتی در استان می‌باشد که در شش ماهه دوم ۹۵ به دنبال تحقق کامل این موارد خواهیم بود.