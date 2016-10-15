ثروت تاریخی و فرهنگی تبریز باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، محمد حسن طالبیان امروز در همایش بین المللی و کارگاه معماری و مقاوم‌سازی بناهای تاریخی تبریز با تاکید بر اینکه اصالت و یکپارچگی دو موضوع اساسی در بحث معماری و مهندسی است، ابراز داشت: مرمت یک بنا باید حفظ تعادل میان تجربه های تاریخی و روشهای مدرن و علمی صورت پذیرد.

وی گفت: تجربه های تاریخی نیاکان باید شناخته شود تا مرمت و احیا بر اساس نیاز زمانه و مصالح و با در نظر داشت تجربه نیاکان، به بهترین نحو انجام شود تا بنا در عین علمی بودن زیبایی و هویت خود را حفظ کند.

وی ادامه داد:با توجه به زلزله خیز بودن کشورماندر جهت مقاوم سازی بناها در برابر زلزله باید با اتکا به معادلات مهندسی از تجربه‌های تاریخی در زمینه معماری استفاده کنیم.

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به تکرار نشدنی بودن هر اثر تاریخی گفت: باید مرمت در سایه همفکری و مشارکت دیگر رشته ها مانند معماری، شهرسازی و زمین شناسی با استفاده از تجربه های سنتی با حفظ روح تاریخی آثار صورت گیرد.

وی اذعان داشت:چاره راه را باید از درون سنت های بومی جستجو کرد. باید تلاش کنیم با استفاده از روش‌های تاریخی معماری اصالت و یکپارچگی بناها حفظ شود. ما خانه های تاریخی بسیاری داریم که تجربه‌های زیادی درون آنها نهفته است وباید به آنها رجوع کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: مجموعه بازار بزرگ تبریز به عنوان یک منظومه مهم است که جریان اجتماعی قوی در داخل آن وجود دارد. گذشتگان ما نیز هرگز میراث تاریخی را از بین نمی‌بردند ما نیز باید جلوه‌ی زیبای تاریخی آن را حفظ کنیم.

طالبیان با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ و لزوم توجه به ثبت جهانیآثار در تبریز و استان، اظهار داشت: با حذف ساخت و سازهای الحاقی و ساماندهی کندوان در تلاشیم با عزم جدی در سال ۲۰۱۸ پرونده ثبت جهانی یونسکو کلید بخورد.