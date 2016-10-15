سازمان محیط زیست ابتکاری عمل کرده است/ حمایت از کسب و کارهای محلی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نورالله زاده در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری توانمندسازی جوامع محلی و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک با سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: بر اساس مطالعاتی که قبلا سازمان محیط زیست انجام داده بود و پیشنهاد این سازمان که بتوانیم از کسب و کارهای سازگار با محیط زیست و حفاظت از تالاب ها حمایت کنیم این تفاهم نامه کمک می کند معیشت های کوچک این چنینی را تامین مالی کنیم.

نورالله زاده افزود: این تفاهم نامه باعث می شود به ماندگاری مردم در محیط های محلی کمک کنیم و به حفظ محیط زیست و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و متناسب با استانداردهای محیط زیستی نیز منجر خواهد شد.

وی گفت: یکی از اهداف ما در صندوق کارآفرینی امید، حمایت مالی از کسب و کارهای روستایی و جوامع محلی است و بنابراین وظیفه خود دانسته ایم که سازمان حفاظت محیط زیست که فعالیت های خوبی در این زمینه انجام داده است، بپیوندیم.

نورالله زاده در پایان با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ابتکاری عمل کرده است و ما هم فکر کردیم می توانیم در کنار این رویکرد جدید باشیم، تصریح کرد: امیدواریم که این تفاهم نامه مثمر ثمر باشد و در فازهای بعدی این مسیر را بر اساس مطالعاتی که سازمان حفاظت محیط زیست انجام می دهد، توسعه دهیم.