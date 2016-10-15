انبارهای گندم در مازندران نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سعیدی بعدازظهر شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعاتی از انبارهای نگهداری گندم در اختیار نداریم و در همین ارتباط مکاتباتی با شرکت قله منطقه دو داشتیم که تاکنون به این مکاتبات پاسخ داده نشد، مشکلاتی در سطح انبارها وجود دارد که نیاز است بهصورت جدی در این زمینه ورود پیدا کنیم.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه برنامهریزی برای شناسنامهدار کردن واحدهای فروش برنج معتبر در سطح استان انجام شد، گفت: انتظار است که مراکز دولتی برای تأمین نیازمندیهای خویش از این مراکز خرید کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به کاهش مصرف بیرویه سموم در محصولات کشاورزی استان در طی دو سال اخیر اظهار کرد: در نمونهبرداری از صیفیجات مصرف سم در برخی مواد از حد متعارف بالاتر است و انتظار است که تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود. وی افزود: استفاده بیرویه از کود، سموم کشاورزی و دفع آفات نباتی از مواردی است که باید برای آن به صورت جدی برنامهریزی کرد.
قاسم جانبابایی با اعلام اینکه اولویت چالش سلامت در سطح استان چاقی و اضافه وزن، کمتحرکی و تغذیه نامناسب است، گفت: روند رو به رشد سرطانها و حوداث ترافیکی از مسائل مهمی است که باید در کارگروه سلامت استان به آن پرداخت.
وی یادآور شد: استرس و فشارهای روانی زندگی و وجود رفتارهای پرخطر جنسی نیز از دیگر مواردی است که باید حساسیت بیشتری در استان نسبت به اینگونه موارد ایجاد شود.
دکتر جان بابایی با اعلام اینکه دفع غیربهداشتی زباله و فاضلاب و آب آشامیدنی ناسالم از دیگر مواردی است که باید به آن به صورت جدی توجه شود، اضافه کرد: نیاز است که نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرایی با تشکیل کمیتههای تخصصی برنامه جامعه سلامت را تدوین کنند و این طرح در کارگروه سلامت استان نیز مصوب شود.
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