پروژه استخر شنای شهرستان پلدختر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه همه پروژه هایی که از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار می شوند مشمول ماده ۲۷ هستند، اظهار داشت: طی شش ماه اول سال جاری ۸۰ پروژه استان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان اهلیت سرمایه گذاران پروژه استخر دورود و خوابگاه سلف سرویس بروجرد ثابت شده و این دو پروژه در حال واگذاری هستند، افزود: از ۸۰ پروژه استانی مشمول ماده ۲۷ تعداد ۷۳ پروژه مربوط به سازمان ورزش و جوانان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان اضافه کرد: پروژه های استخر ازنا، «موزه آب» و کاروان سرای «چمشک» نیز در مرحله بازگشایی پاکات بوده و در حال واگذاری به متقاضی هستند.

چگنی با اشاره به اینکه پروژه پرورش ماهی «دو آب» در شهرستان الشتر نیز در حال واگذاری به بخش خصوصی است، عنوان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تعداد پروژه های مشمول ماده ۲۷ استان به ۱۰۰ پروژه برسد.

وی یادآور شد: تعداد پروژه های مشمول ماده ۲۷ شرکت آبفا لرستان چهار مورد، دانشگاه لرستان و میراث فرهنگی استان نیز یک مورد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان بیان داشت: آگهی پروژه استخر پلدختر داده شد ولی متقاضی برای آن پیدا نشد لذا اداره کل ورزش و جوانان خود در حال اتمام این پروژه که بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، است.