عملکرد بانک های کردستان در راستای اقتصاد مقاومتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره وزمی امروز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه هفت پروژه دربحث اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است، گفت: تمامی این پروژه ها براساس رویکردهای اقتصاد مقاومتی یعنی دورن زا و دانش بنیان بودن و عدالت محور و مردمی بودن تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه برش های استانی پروژه های مذکور هم در کردستان تدوین شده است، عنوان کرد: رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی مشکل دار، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس، ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاریف افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی، تکمیل طرح های صنعتی وراه اندازی ۳۳ طرح ملی هفت پروژه تعریف شده است.

وی به اقدامات انجام شده در ارتباط با پروژه نخست در استان اشاره کرد و اظهارداشت: بررسی آخرین وضعیت واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری و شناسایی مشکلات موجود از طریق بازدیدهای کارشناسی و مراجعه به تمامی واحدهای صنعتی ذیربط و دسته بندی واحدها در گروه های فعال، نیمه فعال و غیرفعال از جمله اقدامات انجام شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: از مجموع ۷۵۸ واحد تولیدی در حوزه صنعت استان ۳۸۸ واحد به عبارتی ۵۱ درصد آن فعال، ۲۴۲ واحد نیمه فعال و ۱۲۸ واحد غیرفعال است.

دره وزمی اضافه کرد: آمار اسمی اشتغال ۷۵۸ واحد صنعتی استان ۱۲ هزار و ۸۴۷ نفر، که اشتغال واقعی آن ۸ هزار و ۵۰۰ نفر است.

وی آمار اشتغال اسمی واحدهای راکد را ۲ هزار و ۸۳۸ نفر و واحدهای نیمه فعال را ۳ هزار و ۲۸ نفر ذکر کرد و افزود: با راه اندازی مجدد این واحد بی شک وضعیت اشتغال استان بهبود پیدا خواهد کرد.

وی به فراوانی مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: ۶۸.۵ درصد مشکلات واحدهای صنعتی استان کمبود نقدینگی، ۴۰.۹ درصد مربوط به محدودیت های بازار فروش، ۳۲.۶ درصد تامین مواد اولیته و قطعات یدکی، ۲۵.۲ درصد مربوط به بدهی به سایر ارگان های اداری، ۱۹.۸ درصد بدهی معوق بانکی و ۱۶.۸ درصد هم مربوط به مشکلات مدیریتی است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان کمبود سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و فرسودگی ماشین آلات را هم از جمله مشکلات پیش روی واحدهای غیر فعال در استان ذکر کرد.

دره وزمی اظهارداشت: اکثر واحدهای مشکل دار استان نیازمند تسهیلات سرمایه درگردش هستند که به دلیل سود بالای تسهیلات رونق تولید، رغبتی برای دریافت آن ندارند.

وی ادامه داد: بیشتر واحدهای تولیدی مشکل دار استان دارای بدهی معوق بوده و این بدهی چندین بار از سوی بانک های عامل استمهلال و تقسیط مجدد شده است بنابراین امکان تامین وثیقه جدید برای متقاضی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه رویه کنونی بانک های استان در راستای اقتصاد مقاومتی نیست، بیان کرد: بانک های عامل هم رغبتی برای پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای مشکل دار و بدهکار ندارند و بیشتر از واحدهای تولیدی که از تمکن مالی برخوردار هستند حمایت می کنند.