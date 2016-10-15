  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

رئیس مرکز منابع انسانی آموزش و پرورش خبر داد:

ثبت نام بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز در سامانه «سناد»

ثبت نام بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز در سامانه «سناد»

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام ۱۳ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۱۴۷ دانش آموز در سامانه سناد تا پایان امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار چهاربند با بیان اینکه تاکنون ۱۳میلیون و ۲۲۸  هزار و ۱۴۷ دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از این تعداد ۲۹۷ هزار و ۲۸۲ نوآموز در دوره پیش دبستانی، ۷ میلیون و۵۸۲ هزار و ۷۱۵ دانش آموز در مقطع ابتدایی، ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۵۷ دانش آموز در متوسطه دوره اول ، ۲ میلیون و۱۷۲ هزار و ۷۲۰ دانش آموز در دوره دوم متوسطه و ۶۶ هزار و ۷۳ دانش آموز درمدارس استثنایی ثبت نام شده اند.

وی ادامه داد: در دوره دوم متوسطه ۸۸۰  هزار و ۸۲ دانش آموز در پایه دهم ثبت نام کرده اند که ۱۱ و ۹ دهم درصد در رشته ریاضی، ۳۰ و ۱  دهم درصد در رشته تجربی، ۲۳ و۵ دهم درصد در رشته انسانی و ۵ دهم درصد در رشته معارف ثبت نام کرده اند.

چهاربند خاطرنشان کرد: در شاخه فنی و حرفه ای ۱۵۰ هزار و۴۱  دانش آموز معادل ۱۷ و ۵ صدم درصد و در رشته کاردانش ۱۴۳ هزار و ۲۶ دانش آموز معادل ۱۶ و ۲۵ صدم درصد ثبت نام شده اند.

کد مطلب 3796086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها