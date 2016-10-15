به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار چهاربند با بیان اینکه تاکنون ۱۳میلیون و ۲۲۸ هزار و ۱۴۷ دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از این تعداد ۲۹۷ هزار و ۲۸۲ نوآموز در دوره پیش دبستانی، ۷ میلیون و۵۸۲ هزار و ۷۱۵ دانش آموز در مقطع ابتدایی، ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۵۷ دانش آموز در متوسطه دوره اول ، ۲ میلیون و۱۷۲ هزار و ۷۲۰ دانش آموز در دوره دوم متوسطه و ۶۶ هزار و ۷۳ دانش آموز درمدارس استثنایی ثبت نام شده اند.

وی ادامه داد: در دوره دوم متوسطه ۸۸۰ هزار و ۸۲ دانش آموز در پایه دهم ثبت نام کرده اند که ۱۱ و ۹ دهم درصد در رشته ریاضی، ۳۰ و ۱ دهم درصد در رشته تجربی، ۲۳ و۵ دهم درصد در رشته انسانی و ۵ دهم درصد در رشته معارف ثبت نام کرده اند.

چهاربند خاطرنشان کرد: در شاخه فنی و حرفه ای ۱۵۰ هزار و۴۱ دانش آموز معادل ۱۷ و ۵ صدم درصد و در رشته کاردانش ۱۴۳ هزار و ۲۶ دانش آموز معادل ۱۶ و ۲۵ صدم درصد ثبت نام شده اند.