نخاله برداری در ۵ محور خرمشهر/ برخورد واحد اجرائیات با متخلفان

عزیز ساعدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز پنج اکیپ نخاله برداری در شهر با پنج دستگاه لودر و پنج دستگاه کمپرسی فعال شدند.

وی افزود: این تجهیزات از بخش خصوصی کرایه شده و به هر پنج ناحیه خدمات شهری یک اکیپ تحویل داده شد.

سرپرست شهرداری خرمشهر یادآور شد: اکیپ نخاله برداری پیش از این نیز فعال بود اما از امروز تعداد آنها پنج برابر شد.

ساعدی، حجم نخاله برداری پس از فعال سازی این اکیپ ها را در حدود ۲۰۰ سرویس به صورت روزانه پیش بینی کرد و گفت: پیش بینی می شود روزانه حدود ۲۰۰ سرویس نخاله جابه جا شود ودر محل های تعیین شده که عمدتا مناطق باتلاقی سطح شهر و یا خارج از شهر هستند تخلیه شوند.

وی، مدت فعالیت این پنج اکیپ نخاله برداری را قابل تمدید دانست و اضافه کرد: قرار است طی این ۱۰ روز نخاله های سطح شهر که محل تخلیه شان یا توسط واحد خدمات شهری و یا تماس های مردمی شناسایی شده جمع آوری شوند اما با پیمانکار صحبت شده در صورت پایان نیافتن کار در مدت زمانی تعیین شده، زمان را تمدید شود.

سرپرست شهرداری خرمشهر با یادآور شدن اینکه کار نخاله برداری در خرمشهر به دلیل فضاهای باز بسیار در این شهر جز وظایف مستمر شهرداری خرمشهر است، افزود: با این حال مقرر شده برای کاهش حجم نخاله های سطح شهر که باعت ایجاد مشکلات بسیاری برای شهروندان می شود، پس از پایان مدت ۱۰ روزه نخاله برداری، محل های برای تخلیه نخال در نظر گرفته شود تا شهروندان از این پس نخاله های خود را در این محل ها تخلیه کنند.

ساعدی در پایان، از برخورد واحد اجرائیات شهرداری با افراد متخلف که پس از تعیین محل ها، نخاله های ساختمانی خود را در سایر محل ها تخلیه می کند، خبر داد.