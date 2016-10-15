هیأت صنعا به لطف تلاشهای عمان به یمن بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هیأت صنعاء یمن سرانجام پس از کارشکنی های بسیار سعودی ها موفق شد از کشور عمان به یمن باز گردد.

بر اساس این گزارش هیأت کنگره ملی امروز شنبه پس از ماه ها ممانعت متجاوزان سعودی از بازگشت آنها به صنعا پایتخت یمن، وارد فرودگاه بین المللی صنعا شدند.

«محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن در همین راستا گفت: بازگشت هیأت صنعا به یمن به دلیل تلاش های کشور عمان صورت گرفت و سازمان ملل در این موضوع نقشی نداشت.

وی در همین راستا افزود: همراه با هیأت صنعا همچنین شماری از مجروحان، سیاستمداران و علمایی که متجاوزان از بازگشت آنها به یمن جلوگیری می کردند، حضور دارند.

گفتنی است رژیم سعودی از مدت ها پیش و پس از پایان مذاکرات صلح یمن در کشور کویت، با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز فرودگاه بین المللی صنعا به هیأت صنعا اجازه نداده بود که وارد فرودگاه بین المللی صنعا شود و به یمن بازگردد.