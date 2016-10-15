به گزاش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لیورپول و منچستریونایتد در حالی روز دوشنبه در لیگ برتر انگلیس مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند، که یاران «ژوزه مورینیو» می توانند با کسب یک پیروزی در این دربی شمال غربی انگلیس تا جایگاه چهارم جدول، که اکنون با ۱۶ امتیاز در اختیار لیورپول است، بالا بیایند.

«مورینیو» در رابطه با این دیدار به خبرنگاران گفت: باید احساسش کنم، بازی کنم و سپس نتیجه گیری کنم، اما من برای مدتی طولانی در انگلیس بوده ام. مشخصاً تا به حال این بازی را تجربه نکرده ام ولی به کرات مقابل لیورپول و منچستریونایتد بازی کرده ام، اهمیت این باشگاه ها را می فهمم و اکنون که در یونایتد هستم عظمت این دو رقیب تاریخی بزرگ را بیشتر درک می کنم. به آنجا می روم تا بازی خودم را به نمایش بگذارم. می روم که کارم را انجام دهم و طبیعتاً آنجا از کارم لذت می برم.

همچنین مربی سابق پورتو، چلسی، اینترمیلان و رئال مادرید ادامه داد: جو آنجا را دوست دارم، از ویژگیهای طبیعی اینچنین بازی‌هایی است، اما به عنوان سرمربی منچستریونایتد معنای بیشتری می دهد، زیرا نمی توانیم رقابت تاریخی بین باشگاه قبلی ام (چلسی) و یونایتد و لیورپول را مقایسه کنیم. برای انجام این بازی لحظه شماری می کنم. همیشه بازی کردن در «آنفیلد» را دوست دارم. بارها آنجا پیروز شدم و همچنین شکست خوردم. در بازیهای بزرگ، هم پیروز شدم و هم بازنده بوده ام، پس نمی توانم بگویم که دوست دارم به آنجا بروم زیرا همیشه موفقم.

مرد پرتغالی همچنین در مورد اهمیت این دربی گفت: یک بازی بزرگ است که می تواند با دیدارهای اینتر و میلان، رئال مادرید و بارسلونا، بنفیکا و پورتو و از این دست بازیها مقایسه شود و این موضوع را دوست دارم.

اگرچه وی در پایان افزود: فصل برای من تنها در «آنفیلد» و بازی برگشت در «اولدترافورد» خلاصه نمی شود. به نظرم بازیهای زیادی تأثیرگذارند، امتیازات بسیاری برای کسب کردن و همچنین برای از دست دادن داریم.

لیورپول با چهار پیروزی پی در پی در فرم ایده آلی به سر می برد و «یورگن کلوپ» سرمربی «قرمزها» به عنوان بهترین مربی ماه سپتامبر لیگ برتر انتخاب شده است.

«مورینیو» که تمایلی به پاسخ خبرنگاران درباره لیورپول و کیفیت «کلوپ» نداشت، گفت: نظر خاصی ندارم، آنها خوب هستند.