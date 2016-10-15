تجلیل از سرمربی تیم نوجوانان و ممانعت از ورود یک کمک داور

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سیاه جامگان مشهد و استقلال تهران در هفته هشتم لیگ برتر عصر امروز شنبه در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* یکی از کمک داوران بازی برای ورود به ورزشگاه با مشکل مواجه شده بود و دقایقی از ورود وی جلوگیری به عمل آمد اما در نهایت هماهنگی برای ورودش انجام شد.

* تعداد هواداران تیم استقلال که مهمان این دیدار بود از هواداران تیم میزبان بیشتر بود. حدود ۱۰ هزار نفر در ورزشگاه ثامن حضور داشتند.

* هنگام شروع بازی تماشاگران بسیاری در جاده های منتهی به ورزشگاه در ترافیک سنگین مانده و تا دقیقه ۳۰ بازی تماشاگران جدید به ورزشگاه اضافه می شدند.

* در بین دو نیمه توسط هیات فوتبال استان خراسان رضوی از عباس چمنیان سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران به خاطر افتخارآفرینی در رقابت های قهرمانی آسیا تجلیل شد.