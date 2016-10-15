حضور کم تعداد تماشاگران در ورزشگاه/ اعتراض خطیبی به داوری

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از ساعت ۱۵ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز آغاز شد و در نهایت با برتری سه بر یک تیم خوزستانی به پایان رسید.

استقبال خوبی از این دیدار نشده بود و کمتر از ۵۰۰ تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند. اندک هواداران ماشین سازی نیز به شدت تیم محبوب خود را تشویق می کردند و همچنین پرچم بزرگ سبز رنگی نیز در سکوهای ورزشگاه بنیان دیزل پهن شده بود.

آندرانیک تیموریان به جهت محرومیت از جایگاه ویژه نظاره گر این بازی است.

حسن اکرمی با کمک ‌های اسد حاج‌محمد، محمد عطایی و شاهو اصلانی این بازی را قضاوت می کرد و ناظر این مسابقه مسعود عنایت بود. گردانی، کاخا و قاسمی نژاد بازیکنان ماشین سازی در این مسابقه از داور بازی کارت زرد گرفتند. جالب اینکه هیچ بازیکنی از تیم خوزستانی کارت زرد و قرمز دریافت نکرد.

در برخی از صحنه ها رسول خطیبی سرمربی ماشین سازی به عملکرد داور مسابقه معترض بود. در یکی از این صحنه ها در دقیقه ۱۵ که داور مسابقه می خواست به گردانی کارت زرد نشان دهد خطیبی به شدت به عملکرد تیم داوری اعتراض کرد.

شاگردان رسول خطیبی که برای خروج از ته جدول به سه امتیاز حساس این مسابقه نیاز مبرمی داشتند و بازی را هجومی آغاز کرده بودند ولی موفق نشدند امتیازی از این بازی بگیرند و موقعیت های این تیم به گل تبدیل نشد.

با این وضعیت تیم ماشین سازی با شش امتیاز در همان رده پانزدهم جدول باقی ماند و استقلال خوزستان نیز با ۱۰ امتیاز به رده ششم جدول صعود کرد.