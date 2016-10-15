۱۳ هزار مترمربع فضای ورزشی در لرستان احداث شد

علی یاور عزیزپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اجرای ۱۶ طرح و پروژه ورزشی در استان لرستان اظهار داشت: زیر بنای این تعداد پروژه در استان ۱۳ هزار متر مربع است.

وی اعتبار صرف شده برای بهره برداری از این پروژه های ورزشی استان را ۵۶ میلیارد ریال عنوان کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه با احداث این تعداد پروژه در استان سرانه فضای ورزشی در لرستان از ۵۱ سانتی متر به ۵۶ سانتی متر مربع رسیده است افزود: این در حالیست که افزایش یک سانتی متر به سرانه ورزشی نیازمند زمان طولانی و اعتبارات خاص است.

عزیزپور سالن سقف کوتاه «رازان» خرم آباد، سالن باستانی کوهدشت، سالن چند منظوره «هلوش» در پلدختر، سالن اسکواش سقف کوتاه «ده نوروز»، خانه کوهنوری بروجرد، چمن مصنوعی دورود و ... را از جمله پروژه های احداث شده در استان برشمرد و گفت: همچنین در حال حاضر طرح استخر شنای پلدختر، استخر شنای دوره چگنی، زمین فوتبال چمن مصنوعی الیگودرز و بروجرد، سالن های باستانی نورآباد، الیگودرز، دو سالن چند منظوره خرم آباد و ... نیز در دست احداث هستند.