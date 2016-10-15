به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به طرح های اقتصادی افتتاح شده طی شش ماهه اول امسال در قالب کمیته اقتصادی، اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: در تیر ماه امسال هشت طرح در استان افتتاح شد که حجم سرمایه گذاری آن دو هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال بوده و برای ۳۳۰ نفر اشتغال ایجاد شد.

وی تعداد طرح های اقتصادی افتتاح شده در استان طی مرداد ماه را سه پروژه برشمرد و افزود: میزان سرمایه گذاری صورت گرفته برای این طرح ها چهار هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال بوده و با افتتاح آن ها برای ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری لرستان با اشاره به اینکه ۴۷۷ طرح اقتصادی طی شهریور امسال به بهره برداری رسید، عنوان کرد: برای بهره برداری از این طرح ها ۳۰۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفت و میزان اشتغال زایی آن برای ۶۵۴ نفر بوده است.

ولدی تعداد طرح های اقتصادی به بهره برداری رسیده در استان طی مهرماه را ۴۷۶ طرح برشمرد و گفت: با افتتاح این طرح ها زمینه اشتغال ۴۷۱ نفر فراهم شده است.

بنا براین گزارش، در این جلسه مقرر شد طی هفته آینده گزارشی از تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی افتتاح شده استان در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی طی شش ماه اول امسال ارائه شود.