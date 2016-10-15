تدوین برش استانی بالغ بر ۷۰درصد تعهدات اقتصاد مقاومتی در حوزه راه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی امروز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: در حوزه راه استان توجه به راه روستایی و ارتقای جاده های استان به بزرگراه در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه مجموع طول راه های آسفالته روستایی در کل کشور ۱۰۵ هزار کیلومتر است، عنوان کرد: این میزان در کردستان ۲ هزار و ۷۱۸ کیلومتر است.

وی طول کل راه های روستایی استان را ۶ هزار و ۲۹ کیلومتر ذکر کرد و افزود: میزان برخورداری استان از لحاظ طول راه های آسفالته روستایی ۴۴ درصد است که این میزان در میانگین کشوری ۶۲ درصد است.

مدیرکل راه وشهرسازی کردستان اضافه کرد: با توجه به آمار مذکور کردستان از لحاظ برخورداری جاده آسفالته روستایی در رتبه آخر در سطح کشور قرار گرفته است.

ملکی بیان کرد: برای رسیدن به میانگین کشوری نیاز به ایجاد هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هستیم.

وی با بیان اینکه طول شبکه بزرگراهی کشور ۱۵ هزار و ۴۱۹ کیلومتر است، گفت: میزان برخورداری استان های مختلف کشور از شبکه بزرگراهی ۱۷۸ کیلومتراست.

وی با اشاره به اینکه ۱.۶ درصد کل شبکه های بزرگراهی کشور در کردستان قرار دارد، بیان کرد: به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر راه اصلی در میانگین کشوری ۲۰ کیلومتر شبکه بزرگراهی وجود دارد که این میزان در کردستان به ۱۱ کیلومتر رسیده است.

مدیرکل راه وشهرسازی کردستان ادامه داد: برای رسیدن به میانگین کشوری از لحاظ برخورداری از شبکه بزرگراهی نیاز به ایجاد ۲۰۰ کیلومتر با اعتباری معادل ۵۳۰ میلیارد تومان بزرگراه هستیم.

ملکی عنوان کرد: برنامه هایی که ستاد اقتصاد مقاومتی در حوزه راه ابلاغ کرده در آیتم های آزاد راه، راه آهن، بزرگراه وراه اصلی و توجه به سکونتگاه های غیررسمی وبافت های فرسوده است.

وی اضافه کرد: در حوزه راه اصلی ایجاد ۴۵ کیلومتر راه را تعهد کردیم که تاکنون ۳۲ کیلومتر آن را انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه برش استانی بالغ بر ۷۰ درصد تعهدات اقتصاد مقاومتی در حوزه راه انجام گرفته است، اظهارداشت: ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه و ۴۸ میلیارد تومان اعتبار تاکنون دریافت کردیم و مابه التفاوت این میزان اعتبار هم بابت مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است.