بناب در تمامی بخش ها از شاخصه های بالایی در استان برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر شنبه در جلسه هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن این شهرستان در جمع مسئولان، دهیاران و آمارگیران سرشماری را یکی از ابزارهای مهم در برنامه ریزی ها ذکر کرد و افزود: مبنای تصمیم گیری در کشور آمار بدست آمده از سرشماری است.

وی همچنین با بیان اینکه تمام دستگاه های اجرایی موظف به همکاری در سرشماری عمومی نفوس و مسکن هستند؛ تأکید کرد: با مشارکت ۲۰ میلیون نفری مردم ایران در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن نشان داد که جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرفته و دارای آگاهی و جایگاه بالای فرهنگی در بین مردم این کشور است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب با انتقاد از عدم همراهی و استقبال مسئولان و مردم از ثبت نام اینترنتی تصریح کرد: شهرستان بناب در تمامی بخش ها از شاخصه های بالایی برخوردار است و توانسته در اکثر بخش ها رتبه اول استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص دهد.

فرج اللهی افزود: اما قرار گرفتن نام بناب جزو شهرستان های آخر در ثبت اینترنتی در شأن و منزلت این شهرستان نیست و بنده از مسئولان در این خصوص گلایه مند هستم.

وی اظهار کرد: اگر مسئولان شهرستان در این خصوص پیشقدم شده و زیرمجموعه خود را ثبت نام اینترنتی می کردند الآن آمار حداقل دو برابر آمار فعلی بود!

فرماندار بناب خاطرنشان کرد: طرح سرشماری نفوس و مسکن یک طرح ملی است و تمامی دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با اجرای این طرح هستند و مسئولی که به اجرای این طرح اعتقاد نداشته باشد آن مسئول در شهرستان جایگاهی ندارد و باید از میز خود خداحافظی کند.

فرج اللهی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از دهیار روستای خانه برق قدیم بخاطر ثبت نام کل اهالی روستا از دهیاران و بخشدار مرکزی خواست ظرف ۴۸ ساعت آینده با بسیج تمام نیروها و امکانات خود نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

رئیس شورای اداری بناب تصریح کرد: ثبت نام ۹ درصدی مردم شهرستان بناب در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن برازنده این شهرستان نیست!

فرج اللهی در خاتمه سخنان خود با دادن آماده باش ۱۰۰ درصدی به مسئولان شهرستان از آن ها خواست با تعطیل کردن سایر کارهای غیرضروری سریعاً نسبت به ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن اقدام کنند.