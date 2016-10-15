شکست سنگین خانگی ماشین سازی/ سه امتیاز شیرین برای استقلال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هشتم شانزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر امروز شنبه با برگزاری دیدار تیم های ماشین سازی و استقلال خوزستان در تبریز پیگیری شد که این دیدار در پایان با برتری ۳ بر یک تیم خوزستانی به پایان رسید.

مهرداد بایرامی(۳۰) برای ماشین سازی و علیر اصغر عاشوری(۳۸)، مانوئل فرناندز(۵۹ - گل به خودی) و سلمان بحری (۷۶) برای استقلال خوزستان گل زدند.

استقلال خوزستان که عنوان قهرمانی لیگ پانزدهم را یدک می کشد اما شرایط خوبی در هفته های ابتدایی لیگ شانزدهم نداشته است، برای پایان دادن به ناکامی هایش به تبریز رفته بود و هر چند گل اول را از حریف دریافت کرد اما در ادامه توانست به بازی برگردد و به سه امتیاز شیرین دست پیدا کند.