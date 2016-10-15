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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

هفته هشتم لیگ برتر؛

شکست سنگین خانگی ماشین سازی/ سه امتیاز شیرین برای استقلال خوزستان

شکست سنگین خانگی ماشین سازی/ سه امتیاز شیرین برای استقلال خوزستان

تیم فوتبال ماشین سازی نتیجه دیدار برابر قهرمان فصل گذشته لیگ برتر را واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هشتم شانزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر امروز شنبه با برگزاری دیدار تیم های ماشین سازی و استقلال خوزستان در تبریز پیگیری شد که این دیدار در پایان با برتری ۳ بر یک تیم خوزستانی به پایان رسید.

مهرداد بایرامی(۳۰) برای ماشین سازی و علیر اصغر عاشوری(۳۸)، مانوئل فرناندز(۵۹ - گل به خودی) و سلمان بحری (۷۶) برای استقلال خوزستان گل زدند.

استقلال خوزستان که عنوان قهرمانی لیگ پانزدهم را یدک می کشد اما شرایط خوبی در هفته های ابتدایی لیگ شانزدهم نداشته است، برای پایان دادن به ناکامی هایش به تبریز رفته بود و هر چند گل اول را از حریف دریافت کرد اما در ادامه توانست به بازی برگردد و به سه امتیاز شیرین دست پیدا کند.

کد مطلب 3796108
رضا خسروي

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