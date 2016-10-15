به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سیاه جامگان مشهد و استقلال تهران در هفته هشتم لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد. در نیمه دوم این دیدار و در دقیقه ۶۵ علیرضا منصوریان که تیمش یک بر صفر پیش بود دست به تعویض زد.

در این دقیقه و با تصمیم کادر فنی فرشید باقری به جای بختیار رحمانی وارد زمین شد اما بختیار نه تنها به سمت بازیکن تازه وارد نیامد بلکه پس از خروج از زمین مستقیم به سمت رختکن رفت و درحالی که پله ها را پایین می رفت بانداژ روی دستش را هم با حالتی عصبی به زمین کوبید.