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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۴

در دیدار استقلال با سیاه جامگان رخ داد؛

رفتار عجیب بختیار رحمانی پس از تعویض/بی‌تفاوتی به بازیکن و سرمربی

رفتار عجیب بختیار رحمانی پس از تعویض/بی‌تفاوتی به بازیکن و سرمربی

بازیکن خط میانی تیم فوتبال استقلال پس از تعویض مستقیم به رختکن رفت و روی نیمکت قرار نگرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سیاه جامگان مشهد و استقلال تهران در هفته هشتم لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد. در نیمه دوم این دیدار و در دقیقه ۶۵ علیرضا منصوریان که تیمش یک بر صفر پیش بود دست به تعویض زد.

در این دقیقه و با تصمیم کادر فنی فرشید باقری به جای بختیار رحمانی وارد زمین شد اما بختیار نه تنها به سمت بازیکن تازه وارد نیامد بلکه پس از خروج از زمین مستقیم به سمت رختکن رفت و درحالی که پله ها را پایین می رفت بانداژ روی دستش را هم با حالتی عصبی به زمین کوبید.

کد مطلب 3796119
رضا خسروي

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