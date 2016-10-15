طرح نصب نشانگرهای رنگی بر محصولات غذایی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبری زاده ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز جهانی غذا گفت: آموزش نقش تاثیر گذاری در آگاهی مردم در زمینه انتخاب نوع غذا، دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی دارد که باید از طروق مختلف انجام گیرد.

وی ادامه داد: همه ساله مراسم گرامیداشت روز جهانی غذا در تهران به صورت کشوری در محل دائمی نمایشگاه ها برگزار می شد اما امسال این آیین در مرکز استان کرمان انجام شد.

قنبری زاده با اشاره به افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنایع غذایی قطب هشتم معاونت های غذا و داروی کشور در کرمان گفت: این نمایشگاه توانمند های واحدهای تولیدی صنایع غذایی را به نمایش می گذارد و به مدت سه روز از ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و چهار تا هفت و ۳۰ دقیقه بعدازظهر در بوستان مادر دایر است.

وی عنوان کرد: همایش روز جهانی غذا ۲۶ مهرماه برگزار و از واحدهای برتر و مسئولان فنی این حوزه قدرانی می شود.

مدیر اداره غذای دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان با اشاره به وظایف معاونت غذا و دارو، اظهار کرد: کنترل کالاهای صادراتی و وارداتی، برخورد با کالای قاچاق و کنترل و نظارت بر کارخانجات از جمله این وظایف است.

وی با بیان اینکه از دیگر وظایف معاونت غذا و دارو صدور پروانه ساخت محصولات است؛ افزود: هر واحد تولیدی صنایع غذایی باید پروانه ساخت اخذ کند و محصولات فاقد پروانه جمع آوری می شود.

قنبری زاده تصریح کرد: به کارگاه های شیرینی پذیری و سبزیجات یک شناسه کوتاه مدت یکساله داده می شود در صورتی که پروانه ساخت محصولات دیگر پنج ساله است.

مدیر اداره غذای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: چهارشنبه هر هفته حدود ۱۱ قلم محصولات کشاورزی توسط بازرسان میدان تره بار برای ارزیابی سموم جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل می شود.

وی با اشاره به اینکه برای ارتقاء وضعیت تولید دو طرح انجام می گیرد، اظهار کرد: طرح پی. آر. پی. اس کارخانه ها را دو بار در طول سال مورد ارزیابی قرار می دهد که در این طرح فرآیند تولید در یک پرسشنامه توسط کارشناسان پر می شود و کارخانه ای که کمتر از ۵۰۰ امتیاز دریافت کند تعطیل می شود.

قنبری زاده ادامه داد: کنترل کارخانجات از طریق طرح پی. ام. اس هم انجام می شود که در این طرح به جای کنترل در کارخانه، محصول تولیدی کارخانجات مورد بررسی قرار می گیرد تا سلامت محصولات در سطح عرضه حفظ شود.

وی با اشاره به طرح درج نشانگرهای رنگی روی محصولات کشاورزی گفت: این اقدام وزارت بهداشت این امکان را به افراد می دهد که از محصول سالم استفاده کنند.

قنبری زاده میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را بالا دانست و افزود: سلامتی محصولات از روی رنگ های سبز، نارنجی و قرمز این نشانگرها مشخص می شود.

مدیر اداره غذای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: وزارت بهداشت بر اساس رسالت اصلیش که سلامت غذا است تصمیم دارد با درج این نشانگر ها میزان مصرف قند، نمک و چربی های موجود در محصولات صنعتی را به صورت پلکانی کاهش دهد تا به مرور ذائقه مردم تغیر کند.

وی یادآور شد: این طرح تقریبا آغاز شده و به زودی به صورت گسترده اجرا می شود.