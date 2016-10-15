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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

مدیر کل نوسازی مدارس لرستان خبر داد؛

افتتاح ۶۹ هزار مترمربع فضای آموزشی در استان لرستان

افتتاح ۶۹ هزار مترمربع فضای آموزشی در استان لرستان

خرم آباد - مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان از افتتاح ۶۹ هزار متر مربع فضای آموزشی در این استان خبر اد.

محمد چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای ۱۲۴ پروژه آموزشی در لرستان اظهار داشت: این پروژه های آموزشی در قالب ۴۵۰ کلاس درس احداث شده اند.

وی زیر بنای این تعداد پروژه آموزشی در استان را ۶۹ هزار و ۲۳ متر مربع عنوان کرد و گفت: همچنین اعتبار هزینه شده برای احداث این پروژه ها ۶۰ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان بوده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان همچنین از نصب و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس لرستان خبر داد و گفت: در مجموع سیستم های گرمایشی و سرمایشی سه هزار و ۷۶۲ کلاس درس استان با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان نصب و تعمیر شده اند.

چگنی همچنین تعهد خیرین مدرسه ساز برای احداث پروژه های آموزشی در استان را ۱۰۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: همچنین میزان زمین اهدا شده توسط خیران برای احداث مدرسه در استان به ارزش ریالی ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

کد مطلب 3796134

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