افتتاح ۶۹ هزار مترمربع فضای آموزشی در استان لرستان

محمد چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای ۱۲۴ پروژه آموزشی در لرستان اظهار داشت: این پروژه های آموزشی در قالب ۴۵۰ کلاس درس احداث شده اند.

وی زیر بنای این تعداد پروژه آموزشی در استان را ۶۹ هزار و ۲۳ متر مربع عنوان کرد و گفت: همچنین اعتبار هزینه شده برای احداث این پروژه ها ۶۰ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان بوده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان همچنین از نصب و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس لرستان خبر داد و گفت: در مجموع سیستم های گرمایشی و سرمایشی سه هزار و ۷۶۲ کلاس درس استان با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان نصب و تعمیر شده اند.

چگنی همچنین تعهد خیرین مدرسه ساز برای احداث پروژه های آموزشی در استان را ۱۰۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: همچنین میزان زمین اهدا شده توسط خیران برای احداث مدرسه در استان به ارزش ریالی ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.