جذب بیش از ۳۰۰۰ بی سواد در شش ماهه نخست سال ۹۵ در استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله اکبری در جلسه شورای نهضت سواد آموزی که عصر شنبه در دفتر فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد با اشاره به اینکه توجه به موضوع سواد و نهضت سوادآموزی مربوط به همه دستگاه های فرهنگی و آموزشی است، اظهار کرد: امروز سواد آموزی جزء معضلات جامعه و ریشه اکثر ناهنجاری های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه ۳۷ سال از فرمان تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص مبارزه با بی سوادو تشکیل نهضت سوادآموزی می گذرد، افزود: متاسفانه بعداز گذشت این همه سال قدرمطلق بی سوادی در کشور تغییری نکرده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش گیلان بازماندگان از تحصیل و ترک کنندگان تحصیل را دو مشکل مهم درساختار آموزش و پرورش در جهت موفق نبودن نهضت سوادآموزی عنوان کرد و گفت: ۴۰۰دانش آموز در سال گذشته در استان گیلان از تحصیل بازمانده که در شهرستان فومن آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست.

به گفته این مسئول، بدسرپرستی یا بی سرپرستی، فقر اقتصادی، اسکان در روستاهای محروم و صعب العبور را بخشی از دلایل بازمانده از تحصیل در استان اعلام کرد.

وی بهترین حالت نرخ پوشش تحصیلی در استان ۹۸ درصد عنوان وتصریح کرد: علیرغم توفیقات خوبی که نهضت سوادآموزی در این سال ها کسب کرده ولی همچنان شاهد ورودی بی سواد هستیم.

اکبری با اشاره به اینکه متاسفانه در خصوص ترک تحصیل کنندگان آمارها نشان از وضعیت نامطلوب در سطح کلان کشور دارند، افزود: در کشور قوانین محکمی در زمینه جلوگیری از تحصیل فرزندان پیش بینی شده که در صورت شناسایی برخورد قاطعی با آنها می شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش گیلان به اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی آمارهای ارائه شده در زمینه سوادآموزی مربوط به سرشماری سال ۹۰ بوده که حضور در سرشماری سال جاری نقشی تعیین کننده و موثر درکسب آمارهای صحیح و دقیق ایفا می کند.

وی با بیان اینکه آمار سال ۹۰ نشان دهنده جایگاه هفتم گیلان در زمینه نرخ باسوادی در کل کشوراست، اظهار کرد: براساس این آمار بیش از ۹۵ درصد مردم استان باسواد هستند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه توجه به بازه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به عنوان جامعه هدف سازمان نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش است، افزود: بیش از ۱۴ هزار بی سواد در این بازه سنی سال گذشته در استان شناسایی شده که سهم شهرستان فومن یک هزار و ۶۶ نفر است.

وی با به جایگاه چهارم فومن از نظر بی سواد در استان گیلان، گفت: براساس تأکیدات استاندارگیلان، آموزش و پرورش مکلف به جذب و تعلیم این ۱۴ هزار نفر در طی دو سال آینده است.

اکبری در ادامه به جذب سه هزار و ۷۱۳ نفر در شش ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: شهرستان فومن نیز در این مدت با همکاری و تعامل مسئولان توانسته ۲۸۴ بی سواد را جذب کند که البته با توجه به آمار تعداد بی سواد نیاز به تلاش بیشتر دارد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به جایگاه سوم استان در زمینه جذب بی سوادان در کشور، ادامه داد: عملکرد آموزش و پرورش گیلان در این خصوص ۱۷۷ برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی هم افزایی و تعامل و همکاری در سطح استانی را دلیل ارتقای رتبه استان در کل کشور عنوان و خاطرنشان کرد:اشاعه این هم افزایی در سطح شهرستان ها موجب شد که جایگاه فومن از ۲۲ به ۱۷ ارتقا یابد.

اکبری با تأکید برضرورت پالایش آمار توسط مسئولان شهرستان، گفت: وجود آمارهای درست و دقیق یکی از موضوعات حیاتی و بسیار مهم برای آموزش و پرورش در زمینه برنامه ریزی مناسب است.

وی به نقش موثر دهیاران در سطح روستاها اشاره وافزود: دهیاران با توجه به شناخت از شرایط و وضعیت حوزه فعالیتی خود در حذف برخی از موارد غیرقابل آموزش و یا حتی گزارش مهاجرت ها می توانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند.