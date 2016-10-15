مدعیان مبارزه با داعش حامیان تروریستها/ همراه مظلومان یمن هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی به ادامه راه و روش مقاومت و حمایت از مظلومان منطقه تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی گفت: از مقاومت محافظت خواهیم کرد و به دفاع از کشور و روش شهدایمان ادامه می دهیم. مقاومت به عنوان عزت و کرامتی برای امت ما باقی خواهد ماند.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: مدعیان مبارزه با داعش، خود حامیان این گروه تروریستی هستند و در راستای باقی ماندن جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی فعالیت می کنند.

عضو ارشد حزب الله بیان داشت: لبنان در برهه کنونی به شجاعت بیشتری برای اتخاذ مواضع قاطعانه و خروج از وضعیت سرگردانی نیازمند است.

وی در پایان در خصوص فلسطین و یمن نیز تصریح کرد: اعلام می کنیم که به صورت دائم همراه مظلومان فلسطینی و یمنی هستیم و با آنها همبستگی می کنیم.