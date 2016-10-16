۲۵۹ هزار و ۹۴۸ همدانی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر افشاری پیش از ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه براساس آخرین آمار تا ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۲۵۹ هزار و ۹۴۸ نفر از استان همدان وارد سامانه سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵ شده و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، گفت: این تعداد ۷۸ هزار و ۴۸۹ خانوار را شامل می شود.

وی بابیان اینکه در بین ۹ شهرستان استان همدان، شهرستان فامنین با ۱۷.۷ درصد بیشترین مشارکت را در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵ داشته است، گفت: شهرستان بهار نیز با ۹.۵ درصد کمترین مشارکت را دارد.

معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان همدان با بیان اینکه استان همدان در سطح کشور جایگاه متوسطی را در مشارکت سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵ دارد، عنوان کرد: استان همدان از نظر کمیت مشارکت‌کنندگان جایگاه متوسط را داشته اما از نظر ضریب نفوذ اینترنتی رتبه آخر را داراست.

وی با اشاره به اینکه براساس آخرین سرشماری که در سال۹۰ صورت گرفته است، ۵۰۰ هزار خانوار در استان همدان زندگی می‌کنند، تاکید کرد: زمان سرشماری اینترنتی تمدید شده سرشماری حضوری از ۲۸ مهرماه آغاز خواهد شد و تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد.

افشاری با تاکید بر اینکه ۶۰۰ مامور سرشماری حضوری مردم استان همدان را انجام خواهند داد، گفت: استان همدان به حوزه تقسیم بندی شده و هر مامور سه حوزه را در اختیار دارد.

معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان همدان با بیان اینکه هر حوزه ۴۰۰ خانوار را در بر می گیرد، گفت: هر مامور سرشماری به طور متوسط باید روزانه ۴۰ خانوار را سرشماری کند.

وی تعداد ماموران شهری سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ در استان همدان را ۳۰۵ نفر و تعداد ماموران اعزامی به مناطق روستایی را ۲۰۲ نفر اعلام کرد و گفت: تعدادی مامور تلفنی و ذخیره نیز برای اجرای طرح سرشماری مدنظر قرار گرفته است.

معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان همدان یادآور شد: ۱۹۰ دستگاه خودرو برای جابجایی ماموران سرشماری در استان همدان در نظر گرفته شده است.