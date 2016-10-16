ساختارهای اداری و اجرایی موجود در کشور نیاز به بازبینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیرحسین قاضی‌زاده صبح یکشنبه از دفتر خبرگزاری مهر در خراسان رضوی بازدید و با خبرنگاران این مجموعه به گفتگو پرداخت.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه ساختارهای موجود در کشور نیازمند بازبینی هستند و در حوزه اجرایی و اداری اصطکاک زیادی با یکدیگر دارند، اظهار کرد: این اصطکاک باعث اتلاف منابع و انرژی در حوزه اجرایی و اداری کشور شده است.

وی افزود: برای مثال در حوزه فرهنگ ۳۳ دستگاه و در حوزه بهداشت و درمان ۲۷ دستگاه متولی، در حال فعالیت هستند که این شمار بالای نهادها کارآیی پایین نیروی انسانی، منابع و بسیاری موارد دیگر این سازمان‌ها را به همراه داشته و سبب ایجاد مشکل کارآمدی در حوزه اداری و اجرایی شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اضافه کرد: به نظر می‌رسد که حوزه اداری و اجرایی کشور نیاز به ترمیم، بازسازی و ساماندهی مجدد دارد و نیازمند تعیین نقش برای هر بخش از جامعه هستیم؛ به‌عنوان‌مثال می‌بایست مشخص شود چه بخشی از فعالیت‌ها را باید مردم و چه بخشی را دولت و نهادهای دولتی و غیردولتی انجام دهند.

وی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری گفت: مناسب است دولت بعدی که بر سرکار می‌آید اصلاح درونی را هدف اصلی خود قرار داده و دولت را با کمک و همیاری مجلس از نو بازسازی کند.

قاضی‌زاده اظهار کرد: اگر اصل ۴۴ و مدیریت جامع یکپارچه اجرا شود، دولت به‌شدت کوچک‌ شده و از چابکی بیشتری برخوردار خواهد بود؛ برای مثال اگر بخش بهداشت و آموزش به شهرداری واگذار گردد، سهم عظیمی از بار وظایف دولت کاسته می‌شود و دولت تمرکز بیشتری بر روی مسائل دیگر خواهد داشت.

وی بابیان اینکه چهل درصد از مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند، گفت: اکنون ۲۸ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت حمایت دولت می‌باشند که البته اگر نهادهای بومی مانند شهرداری را نیز به عنوان نهاد دولت محلی به آن اضافه کنیم، جمعیت به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید، که می‌توان این را به‌عنوان یکی از دلایل کند شدن حرکت دولت و کشور دانست.

مشروح گفتگوی عضو هیئت‌رئیسه مجلس با خبرنگاران خبرگزاری مهر خراسان رضوی به‌زودی منتشر می‌شود.