شناسایی ۳۵۰۰ نابینا در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الوند بعدازظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در همدان با بیان اینکه بیشترین روزهای ملی در تقویم مربوط به حوزه بهزیستی است، گفت: ۱۰ درصد جمعیت کشور را معلولان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون نفر در دنیا دچار اختلالات بینایی هستند و ۴۵ میلیون نفر نابینای مطلق در جهان وجود دارد، گفت: در کشور ایران نیز ۱۲۵ هزار نابینا شناسایی شده است.

الوند از شناسایی ۳ هزار و ۵۰۰ نابینا در استان همدان خبر داد و بابیان اینکه از این تعداد ۲ هزار و ۳۸۰ نفر آقایان هستند، ادامه داد: هر پنج ثانیه در جهان یک نابینا به دنیا می‌آید و آمار شیوع نابینایی در ایران ۳۰ برابر کشورهای توسعه یافته است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان همدان با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته علت اصلی نابینایی عفونت‌های چشمی است، گفت: رعایت نکردن نکات بهداشتی باعث شیوع نابینایی در کشور شده است.

وی با بیان اینکه عدم رعایت نکات بهداشتی، عوامل ژنتیکی و مسائل محیطی و اکتسابی در نابینایی تاثیرگذار است، افزود: ازدواج فامیلی شیوع معلولیت را افزایش می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان همدان مهمترین نیاز روشندلان را اشتغال عنوان کرد و گفت: مناسب‌سازی و تهیه لوازم و تجهیزات توان بخشی از دیگر نیازهای این قشر است.

الوند با بیان اینکه از سال ۱۳۸۲ تاکنون مستمری روشندلان افزایش نیافته است، افزود: مناسب سازی معابر نیز باید تقویت شود.

وی افزود: ۳ درصد سهمیه استخدامی هر دستگاهی باید از معلولان باشد که امیدواریم دستگاه‌های اجرایی به این موضوع توجه کنند.