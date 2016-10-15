ماشین سازی در بازی های آینده بهتر می شود/ کادر فنی مقصر شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خطیبی در نشست خبری بعد از بازی ماشین سازی با استقلال خوزستان گفت: امروز به خاطر اشتباه برخی از بازیکنان شکست خوردیم.

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان تیمش برنامه های طراحی شده برای این بازی را اجرا نکردند، گفت: بازی را خوب شروع کردیم ولی نتاونستیم از گلی که زده بودیم دفاع کنیم.

خطیبی به عملکرد خوب بازیکنان تیم خوزستانی اشاره کرد و گفت: استقلال خوزستان بازیکنان سرعتی و خوبی دارد که از این سرعت خود استفاده کردند و دروازه ما را باز کردند. البته بازیکنان ما نیز اشتباهاتی داشتند.

وی ادامه داد: امروز ماشین سازی می توانست مقابل تیم استقلال خوزستان نمایش خوبی داشته باشد و نتیجه خوبی بگیرد ولی این چنین نشد.

خطیبی با تاکید بر اینکه باید از بازیی های بعد بهتر کار کنیم، افزود: از تمام هواداران ماشین سازی معذرت خواهی می کنم و باید این بازی را به نفع خود به پایان می رساندیم که این چنین نشد.

مربی ماشین سازی تبریز با بیان اینکه سعی می کنیم تا در بازی های بعد این باخت را جبران کنیم، ابراز داشت: مشکل بدنی تیم ما در نیمه دوم باعث شد تا این بازی را واگذار کنیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه از بازیکنان تیمش راضی نیست، گفت: امروز باید بهتر از اینها کار می کردیم. خیلی از این شکست ناراحت هستم ولی قول می دهم که جبران کنیم.

خطیبی با اشاره به اینکه کادر فنی ماشین سازی مقصر این باخت است، گفت: باید نقاط ضعف خود را در بازی های بعدی پوشش دهیم و بازیکنان نیز وظایف خود را به خوبی در زمین بازی انجام دهند.

دیدار دو تیم ماشین سازی و استقلال خوزستان با نتیجه سه بر یک به نفع تیم استقلال خوزستان به پایان رسید.