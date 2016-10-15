۳۴۶ واحد صنعتی لرستان گازرسانی شدند

حشمت اله شمس خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از مجموع ۲۵ شهر لرستان ۲۳ شهر تا کنون گاز رسانی شده اند اظهار داشت: دو شهر «شول آباد» و «درب گنبد» به دلیل صعب العبور بودن منطقه و همچنین دوری از خط انتقال تا کنون گاز رسانی نشده اند.

وی بیان داشت: مطالعات اولیه گاز رسانی به این دو شهر انجام شده و عملیات گاز رسانی به آنها نیز به زودی شروع می شود.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه لرستان دارای دو هزار و ۸۶۰ روستا بوده که هزار و ۵۳۰ مورد از آنها دارای ۲۰ خانوار هستند گفت: از این تعداد نیز هزار و ۲۰۰ روستا دارای شرایط گاز رسانی از طریق خط لوله بوده و ما بقی آنها که هزار و ۳۳۰ مورد هستند باید از روش های دیگر برای گاز رسانی به آنها استفاده کرد.

شمس خرم آبادی با بیان اینکه کل روستاهای بهره مند از گاز استان ۸۳۰ مورد است که تا شهریور ماه سال ۹۲ تعداد آنها تنها ۳۲۷ روستا بوده است گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تعداد ۵۰۳ روستای استان گاز رسانی شدند.

وی گاز رسانی به سه شهر، ۵۰۳ روستا و ۳۴۶ واحد صنعتی را از جمله اقدامات صورت گرفته با روی کار آمدن دولت یازدهم عنوان کرد.