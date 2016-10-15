اقدامات فرهنگی مترو در ایستگاه ورزشگاه آزادی قابل تقدیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با اشاره به اینکه فعالیت‌های فرهنگی شرکت بهره‌برداری مترو در ایستگاه ورزشگاه آزادی قابل تقدیر است افزود: با برنامه ریزی‌های خوب صورت گرفته شاهد نمایش شور حسینی در بین تماشاگران فوتبال بودیم.

وی تصریح کرد: دراین روز شور حسینی در بین جوانان ایرانی همراه با شعور حسینی خود را نشان داد و این صحنه که جوانان علاقه‌مند به ورزش، قبل از آن به اهل‌بیت (ع) علاقه دارند به جهانیان ثابت شد.

نایب ریس شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: در جریان برنامه ریزی مترو برای انجام اقدامات فرهنگی در این روز بودم که خیلی خوب اجرا شد. از همه کسانی که زحمت کشیدند تشکرو قدردانی می‌کنم.