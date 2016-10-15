برخورد قانونی با واحدهای تولیدی صنایع غذایی متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا حیدری ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز جهانی غذا گفت: دانشگاه علوم پزشکی متولی امنیت و سلامت غذایی جامعه است .

وی ادامه داد: غذا باید در چارچوب قوانین طوری عرضه شود که از کیفیت خوب و ماندگاری بالا بدون مواد افزودنی برخوردار باشد.

حیدری افزود: کارشناسان به صورت متناوب بر روند تولید تا عرضه محصولات غذایی نظارت دارند و در صورت مشاهده محصول مغایر با استانداردهای موجود، آن محصول از سطح عرضه جمع آوری و با فرد خاطی نیز برخورد می شود.

وی ادامه داد: چنانچه مردم با هر نوع محصول آلوده و غیراستاندارد مواجه شدند می توانند با شماره پیامک ۱۰۰۰۳۴۱۲۱۰۵۶۲۰ کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در میان بگذارند.

حیدری ادامه داد: همچنین افراد می توانند برای آگاهی از سلامت محصولات آرایشی بهداشتی کد روی محصولات را به ۲۰۰۰۸۸۲۲ پیامک کرده تا از سلامت آن اطمینان پیدا کنید.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ایجاد واحد مشاوره غذایی به صورت آزمایشی در یکی از داروخانه های کرمان خبر داد و گفت: در این رابطه میزان تاثیرات مشاوره غذایی در کاهش بیماری ها از مردم نظرخواهی می شود.