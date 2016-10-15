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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۳

نشست بین المللی سوریه در لوزان سوئیس آغاز شد

نشست بین المللی سوریه در لوزان سوئیس آغاز شد

نشست بین المللی سوریه در لوزان سوئیس با مشارکت وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، عراق، مصر و قطر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نشست لوزان با محوریت بررسی بحران سوریه با حضور وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده آغاز به کار کرد.

بر اساس این گزارش نشست بین المللی سوریه در لوزان سوئیس با مشارکت وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، عراق، مصر و قطر آغاز به کار کرد.

پیش از آغاز این نشست نیز «عادل الجبیر»، «مولود چاووش اوغلو» و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیران خارجه عربستان، ترکیه و قطر در لوزان سوئیس نشست سه جانبه برگزار کردند.

همچنین «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه با وزراء خارجه روسیه و آمریکا در راستای نزدیک نمودن دیدگاه های آنان برای دست یابی به راه حلی مشخص در بحران سوریه دیدار کرد.

کد مطلب 3796159

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