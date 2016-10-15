به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله معین، رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه روزانه بیش از ۶۰۰ هزار خودرو در شهر اصفهان تردد می‌کند، اظهار داشت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و ۲۳ هزار تاکسی در اصفهان تردد می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد خودروهای حمل و نقل عمومی که در شهر اصفهان تردد می‌کند عمر بالای پنج سال دارد، اظهار داشت: این در حالی است که باید توجه داشته باشیم که شهر زمانی برای زندگی مناسب و امن است که شرایط برای زیستن انسان فراهم باشد نه تنها برای تردد ماشین.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای شهر اصفهان با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته برای تبدیل شهر ماشینی به شهر انسانی، بخشی از حمل و نقل را به سطح زیرین شهر منتقل می‌کنند، افزود: در این کشورها با ساخت امکانات زیرزمینی، سطح شهر را برای قدم زدن، ورزش، نشستن‌های دورهمی، تفریح و شادی و دوچرخه‌سورای فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه در توسعه شهری جدید برای پیشگیری از آسیب زدن به بافت اصلی شهر، تا حد امکان قطارها، مترو و خودروها به زیر زمین منتقل می‌شود، تاکید کرد: اگر چنین نشود شهر به محوطه ای مملو از ماشین و آلودگی های صوتی و زیستی تبدیل می شود.

معین افزود: همچنین مداخله انسان در طبیعت و به بهانه ایجاد تسهیلات تبدیل طبیعت به مکان‌های تجاری مانند آنچه در برخی از نقاط ناژوان و و حاشیه رودخانه و شمال شهر رخ داده است یا تبدیل فضاهای سبز شهری به ساخت و ساز انسانی، همه جزو کاهش کیفیت زندگی در شهر نتایج دیگری ندارد.

وی گفت: نباید اجازه داد به بهانه‌های مختلف مداخله انسان در طبیعت صورت گیرد و نتیجه چنین اقداماتی، غرق کردن شهروندان در زندگی ماشینی و سیمانی است.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه در این حالت شهروند در شهر در حکم فردی است که در مشکلات و مسائل شهر ماشینی گرفتار و در حالی که فریاد کمک می زند، دیگران در بیرون نظاره گر او هستند، اظهار داشت: ما به عنوان مسئولان شهر نباید نظاره گر وضع موجود باشیم و شهروندان در حال دست و پا زدن و فریاد کمک خواهی باشند و باید برای نجات، اقدام کرد.

معین تصریح کرد: هرچند هزینه انتقال حمل و نقل عمومی به زیر شهر زیاد است اما با برنامه ریزی و در درازمدت هم این امر امکان پذیر است و پیامدهای مثبتی به ویژه در افزایش کیفیت زندگی شهری دارد.

وی اضافه کرد: توجه ویژه به پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تکمیل خط یک مترو و آغاز خطوط دوم و سوم مترو و تعریف پیاده راه های مناسب می تواند گامی موثر در این مسیر باشد.

سند ملی آب به شورای شهر ارائه شود

علیرضا نصر اصفهانی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه اخیراً از قول وزیر نیرو اعلام شد سند ملی آب که در راستای رفع مشکلات آب کشور بوده، در دست تدوین و آماده ارائه به مجامع بالادستی پس از طرح در شورای عالی آب کشور است، اظهار داشت: این سند که در ۸۰۰ جلد تدوین شد و بر مبنای مطالعات جامع پایه گذاری شده، قرار است پس از تصویب در مبادی مربوطه و نهایتاً تایید رهبر معظم انقلاب آغاز و عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی این سند را با دقت نظر مطالعه و چنانچه به حق و حقوق زاینده رود اصفهان به صورت جدی توجه نشده است و مانند سابق، مطالبات به حق مردم مورد التفات قرار نگرفته به گونه ای که اگر روزی به فصلی شدن زاینده رود معترض بودند امروز شاهد خشکی مستمر آن هستند اقدامات لازم را در دفاع از حقوق مردم در حوضه آب براساس سوگندی که یاد کرده اند، انجام بدهند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: چنانچه مقدور است از سوی استانداری اصفهان نسخه ای از این سند که مرتبط با آب زاینده رود است، جهت اطلاع در اختیار شورای اسلامی استان، شهرستان و کلان شهر اصفهان قرار بگیرد.

نصر اصفهانی تاکید کرد: با توجه به تذکرات قبلی، سه راه سیمین به جهت تردد وضعیت مناسبی ندارد و اقدامات انجام شده در قالب اصلاح هندسی و مدیریت چراغ‌های راهنما و موارد دیگر پاسخگو نبوده و لازم است طرح تقاطع غیرهمسطح طراحی شده قبلی در این مکان پرتردد و حساس به لحاظ ترافیکی اجرایی شود.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۶ از هم اکنون مورد توجه مناطق پنج و ۱۳ که مکان مورد نظر مرز مشترک آنها است قرار بگیرد تا از آزار و اذیت مستمر مردم و اتلاف وقت آنها جلوگیری شود، تصریح کرد: نقل و انتقال وسایل نقلیه از میدان میوه و تره بار به سمت اصفهان در حال حاضر به گونه ای است که وسایل نقلیه باید مسافت زیادی را به سمت شرق اصفهان طی کرده تا به میدان برسند و سپس به سمت اصفهان ادامه راه بدهند که این مسیر طولانی منجر به اتلاف منابع و وقت مردم می شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز داشت: با توجه به این موضوع از دست اندرکاران و مسئولین درخواست دارم ضمن بررسی و مطالعه اقدامات لازم را در کوتاه کردن این مسیر انجام بدهند.

زیر مجموعه‌های شهرداری نسبت به تبلیغات انتخاباتی شورای شهر مراقب باشند

ابوالفضل قربانی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه علنی با اشاره به اینکه حفاری کوچه و خیابان‌های تازه آسفالت شده توسط دستگاه‌ی مختلف یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سال‌های گذشته بوده و امروز نیر وجود دارد، اظهار داشت: سئوال مردم و بنده این است مگر قبل از ریخته شدن آسفالت هماهنگی‌های لازم با ادارات آب، فاضلاب، مخابرات، گاز و حتی بعضی از قسمت‌های شهرداری به عمل نمی آید که بلافاصله پس از آسفالت شدن حفاری‌های جدید آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع پیشنهاد می‌شود، شهرداری در حال حاضر اختیار دارد نسبت به دادن توضیح برای مردم اقدام کند تا مردم ضمن در جریان قرار گرفتن نحوه برخورد شهرداری با موضوع حفاری ها یا دستورالعمل های مربوطه نیز آشنا شوند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات شوراها از شهرداری درخواست دارم مراقبت لازم را به عمل آورند تا بخش‌های مختلف و زیرمجموعه‌های شهرداری از انجام اقداماتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، خواسته و یا ناخواسته حمایت از فرد و یا گروهی را در انتخابات دارد پرهیز کنند.

وی گفت: در این زمینه لازم است شهردار با ابلاغ یک بخشنامه نسبت به این موضوع زیر مجموعه شهرداری را از انجام چنین اعمالی بر حذر دارند.

پروژه‌های مناسب سازی معابر شهری در سال ۹۵ اجرایی شود

وحید فولادگر دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه علنی ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: از زحمات شهرداری اصفهان و به ویژه از پرسنل خدمات شهری و پارکبانان برای ارائه خدمات مناسب در دهه محرم قدردانی می‌کنم.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در روز پارالمپیک و عصای سفید قرار داریم، اولاً از شهرداری و به ویژه مدیر منطقه ۱۳ و مدیران قبلی این منطقه در راستای تامین اعتبار ورزشگاه معلولین در این منطقه تشکر می‌کنم و امیدوارم به زودی شاهد راه اندازی این ورزشگاه باشیم.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: ثانیاً درخواست می‌کنم پروژه‌های مناسب سازی که در بودجه ۹۵ پیش بینی شده است، تخصیص اعتبار لازم و اجرایی شود.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در فصل تنظیم بودجه سال ۹۶ قرار داریم، اعتبارات این بخش افزایش یابد و امیدواریم در سال ۹۶ شاهد تحولی در این بخش باشیم.