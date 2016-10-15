به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سیروس کتابعلی سرکلانتر هشتم فاتب گفت: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر سرقت دوچرخه های فرزندانشان که موجی از نارضایتی را در بین ساکنان برخی مناطق مرکزی پایتخت به وجود آورده بود؛ پرونده ای در این رابطه تشکیل و رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۰۸ نواب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیمی از ماموران مجرب این یگان مسئولیت رسیدگی به موضوع را به عهده گرفته و تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند، اظهارداشت: عوامل تجسس و اطلاعات کلانتری ۱۰۸ نواب در خلال تحقیقات پلیسی دریافتند فردی به نام وحید در خصوص سرقت دوچرخه اقدامات مجرمانه خود را از سرگرفته است.

سرهنگ کتابعلی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه متهم ضمن هماهنگی با مقام قضائی دستور دستگیری وی صادر شد و ماموران موفق شدند متهم را دستگیر کنند؛ با توجه به شواهد و قرائن موجود و نیز بررسی وضعیت فعالیت نامبرده در رابطه با شناسایی محل های سرقت و نیز شناسایی همدستان و مالخران اموال مسروقه، وی به کلانتری منتقل شد و تحت بازجویی های فنی قرار گرفت.

وی ادامه داد: متهم در مواجهه با تصاویر ضبط شده دوربین های مداربسته از صحنه های سرقتی که به همراه همدستانش انجام داده بود؛ در نهایت لب به اعتراف گشود و در بازجویی های پلیسی گفت که چندین ماه است از زندان آزاد شده و پس از آزادی برخی اوقات به صورت تنهایی و بعضی وقت ها نیز با همدستی دو تن از سارقان و مالخران حرفه ای به نام های صفر و غفور با موتور سیکلت وسپا در خیابان های محلات رودکی- خوش – جیحون – هاشمی – بریانک – بازار" پرسه زنی می کرده و پس از شناسایی دوچرخه های با ارزش و قیمتی با استفاده از قیچی قفل بر قفل دوچرخه ها را بریده و آنها را سرقت می کرده است.

سرکلانتر هشتم پلیس فاتب گفت: در اطلاعات بدست آمده از متهم مشخص شد متهمان پرونده تاکنون بیش از ۵۰ دستگاه دوچرخه را به سرقت برده اند و آنها را به مالخران فروخته اند.

کتابعلی ادامه داد: با تجمیع اطلاعات بدست آمده در نهایت ماموران تجسس کلانتری ۱۰۸ نواب ضمن شناسایی مخفیگاه متهمان دیگر در محله ابوذر،موفق شدند "صفر" و " غفور" را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان یک دستگاه دوچرخه به همراه سه عدد قیچی قفل بر کشف کنند.

وی افزود: با دستگیری این دو مالخر و اطلاعات بدست آمده از متهمان در خلال بازجویی های پلیسی مشخص شد نامبردگان با همدستی فردی به نام "وحید" دوچرخه های سرقتی را به دو برادر در خیابان هلال احمر که مغازه دوچرخه فروشی دارند می فروشند که ماموران سریعا به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انباری مغازه ۲۰ دستگاه دوچرخه مسروقه کشف و یکی از برادرها را که در محل حضور داشت دستگیر و جهت سیر مراحل به کلانتری منتقل کردند.

سرکلانتر هشتم پلیس پایتخت گفت: پرونده متهمان پس از تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.