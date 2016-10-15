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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۹

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

۳۰۰۰ ورزشکار رشته ورزشی والیبال درچهارمحال وبختیاری ساماندهی شدند

۳۰۰۰ ورزشکار رشته ورزشی والیبال درچهارمحال وبختیاری ساماندهی شدند

شهرکرد- مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از ساماندهی سه هزار نفردر رشته ورزشی والیبال در چهارمحال وبختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان قاسمی ظهر شنبه در مجمع انتخابات رئیس هیئت والیبال استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سه هزارنفر در رشته ورزشی والیبال در چهارمحال وبختیاری ساماندهی شدند، اظهار داشت: ان رسته ورزشی طی سال های گذشته با استقبال قابل توجه جوانان برخوردار شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر این رشته ورزشی یکی از پر طرفدارترین رشته های ورزشی در استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پر ظرفیت برای توسعه ورزش و قهرمان پروری است که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

کد مطلب 3796164

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